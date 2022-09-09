前警員涉迫子手淫案　辯方指事主與父由相好變憎恨　被告聞言灑淚

前警員涉要兒子一同看咸片兼齊手淫，並叫兒子看他與妻交歡直播案，今（9日）在高等法院續審，控辯雙方結案陳詞。辯方陳詞時指，著陪審團考慮被告和妻子關係轉差，而兒子則「夾喺中間」。被告和兒子原本關係良好，為何其後兒子變成憎恨被告。被告在犯人欄內聽到此陳詞時，不禁灑淚。但控方卻強調，沒有證據支持X誣告被告，而X現已由母親全權撫養。



47歲的被告被控10項罪名，包括4項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為、及3項殘酷對待兒童的交替性控罪。指他於2016年至2018年12月，在香港及澳門侵犯兒子X，案發時X約10至12歲。

47歲被告否認曾猥褻侵犯其子。(資料圖片)

控方指事主X證供清楚流暢

控方陳詞時指，事主X的證供清楚，如講及自慰，形容被告的下體「高、硬」。控方亦指，X的證供不是沒有前後不一致的地方，但著陪審團考慮X案發時介乎10至12歲，並在案發後數年作供。

無證據支持X誣告被告

控方續提醒陪審團，考慮X作供時的神態，指X庭上流暢講及事件，憑記憶講自已見過的事。控方指，若X憑空誣告，沒有可能在他人問及時，迅即講到事件。同時，沒有證據支持X誣告被告，而X已由母親全權撫養。

辯方指X對動作描述奇怪

辯方陳詞則指，X的證供中有可疑之處。X稱就讀小五時，被告教他手淫。當時被告把手指插下體「轉」，辯方指該行為奇怪，著陪審團以常識考慮，該動作是否男性自慰的動作。

著陪審團不要對被告產生偏見

辯方亦指，案中部份事件如被告涉在房間安裝鏡頭，直播與妻子性交，要在另一房間的X觀看；被告和X涉在商場廁所的不同廁格，看色情片和手淫，該些都不屬控罪範圍。辯方指，陪審團要小心處理，不能因此對被告產生偏見。

法官將案押後至下周二，並會開始引導陪審團。

案件編號：HCCC251/2021