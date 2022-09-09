英女王逝世｜掌故王鄭寶鴻曾偶遇：溫和有風度　解「事頭婆」由來

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。英女王在位期間，於回歸前曾兩度訪港，均受市民熱烈歡迎。

香港歷史博物館專家顧問、「掌故王」鄭寶鴻憶述，英女王訪港時，曾偶遇她坐開篷車經過，仍記得她當時身穿綠色裙子。鄭笑言，當時雖相隔一個街口，但遠遠望見英女王容貌時覺得：「好溫和、好有風度。」



英女王被港人稱為「事頭婆」，被問到該稱呼由來？鄭寶鴻說，相信是由於當時英國人統治香港，英女王為英國君主，加上當時公務員是由皇家聘用，而政府大樓、醫院及學校等亦掛有英女王照片，故普羅市民對她有這暱稱。



鄭寶鴻表示，他曾在英女王訪港期間，到大會堂音樂廳出席音樂會，未入場前在添馬艦及美利道一帶，看到有人群聚集：「知道一定有嘢睇。」他當時逼入人群中，看見英女王坐開篷車駛入添馬艦軍營。鄭憶述，當時英女王穿著綠色裙子，並形容其容貌：「好溫和、好有風度。」

英女王訪港時曾與賣菜婦人聊天

被問到當時保安情況，鄭寶鴻指，見到前後有警車為英女王車隊開路，但街頭上沒特別安排警員或保安駐守：「覺得保安唔算嚴密」。他又坦言，第一枚收藏的郵票正是「女王頭」郵票，故對英女王離世感惋惜。

鄭續指，紅隧於1975年的年報中，亦稱英女王訪港時，曾多次使用紅隧；她亦曾在皇后大道中及嘉咸街交界，與賣菜婦人聊天，翌日更成為多份報章頭版。

香港歷史博物館專家顧問、「掌故王」鄭寶鴻。（資料圖片／李澤彤攝）

當年電視台收台會奏英國國歌及顯示英女王相片

不少港人稱英女王為「事頭婆」，談到該稱呼的由來，鄭寶鴻相信是由於當時英國統治香港，而本港很多地方均有掛出英女王照片，包括政府大樓、醫院及學校等，普羅市民接觸得多，亦知道她是英國君主。

他又舉例指，1975年英女王訪港時，有電台奏起英國國歌，主持人亦說出「𠵱家奏『事頭婆之歌』，仲成為當時著名花邊新聞。」另外，當時每晚12時電視台收台時，亦會奏起英國國歌及顯示英女王相片，故市民亦會笑言：「見到『事頭婆』好去瞓覺啦。」

▼9月9日，市民到英國駐香港總領事館外悼念英女王▼



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港不少建築以英女王命名

在英國統治期間，本港不少建築物以英女王命名，包括伊利沙伯體育館及伊利沙伯醫院等。伊利沙伯中學網頁上亦寫道，該校創於1954年，是全港首間政府男女英文中學，而建校構思於1953年，該年正值英女王登基，故該校因此得名。

鄭寶鴻補充指，銅鑼灣伊利莎伯大廈於1977至1978年落成，當年是因英女王登基25周年，故以紀念她而命名。