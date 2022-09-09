查理斯三世宣誓登基：深知君王義務和沉重責任｜持續更新

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯英國女王伊麗莎白二世）的健康惡化，9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。隨着她的離世，英國進入10天哀悼期，繼任的查理斯三世（Charles III）與新王后卡米拉（Camilla）返回倫敦，查理斯在9月10日正式宣誓登基。



9月10日

【22:35】穿上黑色衣服的王室成員在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡外向民眾揮手，感謝他們對王室的支持，這些王室成員包括安妮公主、安德魯王子等。

安德魯王子感謝到來的群眾，這些民眾向王室成員揮手、鼓掌和獻花致敬英女王。

【22:07】《紐約時報》指，查理斯三世的頭像將出現在英國硬幣上，他的頭像很大可能會面向左側，原因是自17世紀查理二世登基以來，英國硬幣上的君主頭像都與其一任君主的頭像面朝相反方向，由於英女王的頭像面朝右邊，所以查理斯的頭像很大機會面向左邊。

【21:37】唐寧街10號表示，印度總理莫迪與英國首相卓慧思通電話，莫迪對英女王終身服務國家表示敬意。

莫迪與卓慧思一致同意英印關係非常重要，期待在不久將來親身會面。

【21:30】英女王的兒子安德魯王子、愛德華王子離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，即英女王逝世時身處的居所。

多名王室成員下午會在巴爾莫勒爾堡附近的一間教堂舉行私人儀式，預料英女王的孫子女比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）、尤金妮公主（Princess Eugenie）、扎拉（Zara Tindall）等都將出席。

【20:45】英國國會議員宣誓，效忠新王查理斯三世。出席儀式者包括英國新首相卓慧思、在野工黨領袖施紀賢、前首相文翠珊等人。

【19:28】查理斯登基後，俄羅斯總統普京致賀，並指希望英王成功、健康。

President Vladimir Putin congratulated His Majesty King Charles III on the Accession to the throne. pic.twitter.com/GzPZ3vYbb0 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) September 10, 2022

【18:29】查理斯三世批准把英女王的國葬日子定為英國公眾假期。

【18:26】查理斯三世在發表演說時表示「我深知這份偉大的傳承、統治權的義務和重任，現在已傳給我。」

他又指：「在承擔這些責任時，我將努力效仿這鼓舞人心的榜樣，維護憲政、以及為這些島嶼、全世界英聯邦王國領域和領地的人民謀求和平、和諧與繁榮。」

【18:07】查理斯三世正式登基後，英國多地鳴放禮炮，包括在蘇格蘭愛丁堡城堡、威爾斯卡迪夫城堡、倫敦塔等地。

【17:01】英國查理斯三世正式宣誓登基為王。他在王位繼承理事會宣讀國王繼位公告後，進入「寶座室」（Throne Room）。他在宣誓時稱深知君王的義務和沉重責任，承諾將效仿母親的榜樣。

這是同類儀式首次電視直播。

在查理斯之母英女王伊利沙伯二世去世24小時左右時間內，他官方正式稱呼成為國王。新國王繼位公告發布儀式在倫敦聖詹姆士宮內在王位繼承理事會（Accession Council）成員跟前舉行。

王位繼承理事會由樞密院（Privy Council）。它是由英國議會上、下院前任和現任資深議員成員、資深公務員、各英聯邦成員國駐英高級專員以及倫敦金融城市長組成。

理論上儀式會有700多人有資格參加，但因通知時間短，實際人數可能少得多。在1952年的上一次繼位理事會上，約200人出席。

國王傳統上不參加儀式。

2022年9月10日，英國查理斯三世（右一）在王位繼承理事會（Accession Council）成員面前，正式被確認為英國新王。即位會議在倫敦的聖詹姆士宮內舉行，國王傳統上不出席，但之後來到宮內的寶座室，就誓詞進行宣讀及簽署，以及由其他見證人加簽，當中包括王儲威廉王子，以及查理斯之妻、王后卡米拉。（AP）

樞密院議長莫佩琳（Penny Mordaunt）在會議上宣布女王的死訊，大聲宣讀國王繼位公告。它的措辭可變，但傳統上是一系列的祈禱和承諾，讚揚前任君主並承諾支持新王。然後，公告由包括首相，坎特伯雷大主教和大法官（Lord Chancellor）在內的一眾人等見證與簽署。

【04:42】威廉王子獲封為威爾斯親王後，其妻子凱特亦成為威爾斯王妃，意味繼威廉王子的已故母親戴安娜（Princess Diana）之後，相隔25年來，再有王室成員使用威爾斯王妃銜頭。

【02:09】倫敦聖保羅大教堂的悼念儀式以《天佑吾王》（God Save the King）作結。

【01:42】美國總統拜登（Joe Biden）表示，他會出席伊利沙伯二世的喪禮。

【01:34】查理斯三世亦特別提到妻子卡米拉，稱一直依靠對方的支持，並因為她在結婚十七年至今忠心投身公務，令她獲得王后的稱號。

【01:27】查理斯三世感謝伊利沙伯二世對家族、國家的愛護和奉獻，指她可以與去年離世的父親、王夫菲臘親王（Prince Philip）團聚。

【01:21】查理斯三世表示，自己成為君主後，人生毫無疑問會改變，亦沒法像以往一樣處理基金會職務，因此希望新任威爾斯親王威廉王子在妻子凱特的陪伴下，繼續啟發和帶領全國對話。

【01:09】查理斯三世承諾繼續奉獻國家，並宣布兒子威廉王子夫婦為威爾斯親王夫婦。意味威廉王子正式成為王儲。查理斯三世亦祝願在哈里王子夫婦在海外生活愉快。

【01:03】查理斯三世形容伊利沙伯二世是自己和家人的啟發對象和典範，指她有美好的人生。

【01:00】查理斯三世發表講話，悼念母親伊利沙伯二世，讚揚她畢生奉獻國家。

【00:47】首相卓慧思表示，她和內閣成員會在10日與查理斯三世會面。

【00:46】倫敦聖保羅大教堂為伊利沙伯二世舉行悼念活動，查理斯三世之後會發表預先錄影的講話。

【00:24】英國王室宣布，威廉王子繼承父親的康沃爾公爵（Duke of Cornwall）銜頭，其官方名號改為康沃爾及劍橋公爵（Duke of Cornwall and Cambridge）。

【23:15】卓慧思已抵達白金漢宮，準備與新登基的查理斯見面。

【22:54】英國天空新聞報道，數以百計的民眾在聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）外排隊，該教堂下午將舉行紀念英女王的儀式。

查理斯登基：2022年9月9日，新國王查理斯與新王后卡米拉抵達英國白金漢宮（AP）

【21:50】查理斯與王后卡米拉進入白金漢宮。

【21:18】查理斯已返回倫敦，他在白金漢宮外與民眾逐一握手。有民眾吻他的臉頰。

【20:58】英國多地如卡迪夫城堡（Cardiff Castle）、倫敦海德公園等鳴放96響禮炮悼念伊利沙伯二世。英女王享年96歲，每一響禮炮代表英女王在世的一年。多間教堂也響鐘致敬。

英女王逝世：2022年9月9日在英國卡迪夫城堡（Cardiff Castle）的鳴放96響禮炮悼念儀式（AP）

【20:45】英國傳媒報道，查理斯乘坐飛機抵達倫敦。威廉王子也已經離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，將返回溫莎（Windsor）。

【19:58】查理斯將於英國時間9日下午6時（香港時間10日凌晨1時）向全國發表講話。

【19:57】英國王位繼承理事會10日將正式宣告查理斯為新國王。

載着英國新國王查理斯、新王后卡米拉等人的汽車2022年9月9日離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（AP）

【18:48】大批民眾在白金漢宮門外排隊獻花，據英媒報道，人龍至少半英里長（約0.8公里）。

【18:44】英超宣布本周賽事延期。

【18:34】英國天空新聞台報道，查理斯今天將會見英國首相卓慧思（Liz Truss）。

【18:25】查理斯從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡啟程，開始前往倫敦。

【18:22】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）發表講話，向英女王致敬。

To you, she was your Queen.

To us, she was The Queen.

She will be with all of us forever. pic.twitter.com/PaL1DRmlHK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2022

【17:20】倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）在英國時間晚上6時舉行紀念英女王的儀式，教堂預計可容納約2000名公眾人士，但相信前往的民眾會遠超過此數目。

【16:50】哈里王子（Prince Harry）已離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，在當地早上約9時20分抵達鴨巴甸機場。英媒指他是今天首位離開城堡的王室成員。

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【16:50】天空新聞（Sky News）報道，一架皇家空軍飛機正在蘇格蘭的鴨巴甸機場等待，預料將接載新任國王查理斯三世在9日返回倫敦中部。外界預料他今天稍後會向全國發表講話。

在英女王逝世後，英國王室的新繼承順位圖（01製圖）