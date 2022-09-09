英女王逝世｜舊錢幣可升值？　錢幣店︰1964年女王頭5仙現值5位數

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。香港在英治時期，貨幣曾印上英女王肖像。收藏品店香港真藏（荃灣）的負責人張頌昇表示，除廣為人知的「女王頭」硬幣外，其實本港亦有紙幣曾印上英女王肖像，為於1952至1959年期間發行的一元紙幣。



對於英女王逝世後，印有英女王肖像的舊錢幣會否升值？張頌昇指，今日（9日）致電查詢的市民，的確較平日增加10倍，相信較具升值潛力的是印有英女王肖像的一元紙幣，估計可由現時市值500元，急漲一倍至1,000元。至於1964年發行的「女王頭」5仙硬幣，若屬最高質素，即仍有光澤及完全沒有使用過，現值5位數，更料可倍升。



張續說，不過仍在市面流通的「女王頭」硬幣，價值則不會有大影響：「相信個個屋企都會有。」



張頌昇認為，香港曾經歷多年英國統治，對英女王有深刻感情，尤其是年紀較大的市民。因此在英女王離世後，其店舖所今早收到有關英女王收藏品查詢，單日已急升10倍。他又指，在眾多收藏品中，相信印有英女王肖像的一元紙幣升值潛力最高，因其發行量少：「紙幣得1952至1959年發行，集中得一款。」他相信該款1元紙幣，價格可由現時的500元，倍升至1,000元。

至於硬幣方面，張指，由於近乎所有貨值的硬幣均曾印上「女王頭」，故相信只有全新、未使用過的硬幣才有升值潛力，料短期內可有30%升幅。至於一般市民手上持有、已在市面流通的硬幣，他則預料：「屋企剩落個啲，升幅相對上會比較細。」

收藏品香港真藏（荃灣）的負責人張頌昇。（資料圖片／鄭子峰攝）

「女王頭」硬幣要全新未用過才有升值潛力 不看好「女王頭」郵票能升值

至於價值最高的「女王頭」硬幣，張頌昇指為1964年發行的5仙，他解釋因當年發行量很少，亦有傳聞指當時印模損毀，故令該款硬幣存世量極少。而最高質素，即仍有光澤及完全沒有使用過的1964年5仙，價值可至五位數。他估計英女王離世後，價值更或有雙倍升幅。

除了貨幣外，郵票亦同樣有收藏價值，不過張頌昇指因發行量大：「不太睇好郵票升值。」他又指，現時1997年前後推出的郵票，現時價值已但於郵票面額，相信即使英女王逝世，相關郵票價值亦無法升至面值：「可以用嚟紀念，不過炒賣、投資就唔建議。」

▼9月9日，市民到英國駐香港總領事館外悼念英女王▼



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2013年至今金管局已回收8.8億枚硬幣

根據金管局網頁資料，該局1993年推出洋紫荊設計硬幣，取代原來的英女王頭像設計系列。而自從1993年，「女王頭」硬幣返回庫存後不再回流市面，截至2013年底金管局共回收了8.8億枚硬幣。另外，10元硬幣從未發行過英女皇頭像，而2元、1元及1角的英女皇頭像硬幣則於1992年最後發行。

▼ 英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世▼

