英女王逝世｜愛民邨居民憶半世紀前君臨震撼全邨：官員仲緊張過佢

英國王室在香港時間今日（9日）凌晨宣布英女王伊利沙伯二世離世，享年96歲。英女王在位70年間曾兩次到訪香港，更曾深入香港的公共屋邨愛民邨及隆亨邨。



距離英女王訪問愛民邨事隔47年，有居民及老商戶依然記得她到訪愛民邨康民樓六樓其中一個單位的情景，不少人大讚英女王相當親民，見到市民及商戶都會都點頭微笑；有市民更形容她毫無架子，「佢完全冇當自己皇帝架，佢啲官員仲緊張過佢。」



英女王曾到訪愛民邨康民樓六樓其中一個單位。（馬煒傑攝）

菜檔陳伯：英女王好靚女 個個見到都好高興

在愛民邨經營菜檔近50年的陳伯憶述英女王訪問愛民邨當日他正在菜檔工作，「果陣佢好精神架，仲好靚女。」他又提到當時邨民「個個見到英女王都好高興」，又指英女王相當親民，「街口見人點下頭，行過舖頭睇下做咩生意又點下頭。」陳伯慨嘆之後都未見過如英女王親民的官員，「嗰時啲官員都好啲嘅。」

對於英女王離世，陳伯說：「年紀大人人都要果條路，年紀大梗係要走架啦。」

陳伯指英女王相當親民，「街口見人點下頭，行過舖頭睇下做咩生意又點下頭。」（馬煒傑攝）

77歲柯伯：佢完全冇當自己皇帝架

現年77歲的柯伯指英女王到訪愛民邨時他才30多歲，他正於愛民邨的一間酒樓工作，該酒樓更早已結業。他記得當日他正在上班，「仲着住酒樓件工衣。」

雖然事隔多年，記憶已有點含糊，但柯伯表示記得很清楚英女王到訪時相當親民，「佢完全冇當自己皇帝架，好平常咁，佢啲官員仲緊張過佢。」他又說：「依家啲官都做唔到咁親民囉。」

居於昭民樓的陳伯早於愛民邨落成時已搬到愛民邨居住，但英女王訪港當日就因為要上班而錯失了親眼見到英女王的機會，「可惜啦，咁難得先嚟一次，依家仲走咗。」陳伯又對英女王的離世感到震驚，指前一日才任命卓慧思為新首相，「兩日咋嘛，咁就走咗」，感慨人生無常。