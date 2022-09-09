英女王逝世｜咸美頓曾遭英女王批評　發長文悼念　F1意大利站默哀

英女王伊利沙伯二世辭世，享年96歲。F1（一級方程式世界錦標賽）今周舉行意大利蒙扎站，周五（9日）的自由練習前，亦默哀1分鐘。

來自英國的七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton），在Instagram發長文致哀。



在英女王逝世後，一眾F1車隊及賽會都發文哀悼，許多車手和車隊人員在周五自由練習前抵達賽道時，手臂都纏上黑紗，並在練習前10分鐘舉行默哀儀式。3位英國車手包括咸美頓、佐治羅素（George Russell）和諾里斯（Lando Norris），則分別在社交媒體致哀。

當中咸美頓周五傍晚發長文，寫道：「失去女王殿下的哀痛，又豈是筆墨可形容？她是個很出眾的領袖，對於很多人而言更是一個啟蒙與令人安心的存在。」

咸美頓續指，在英女王逝世後，自己「一直在回想她無與倫比的一生」：「她對許多人而言是希望的象徵，她也以自己的尊嚴、決心和慈悲畢生為國服務，她是獨一無二的，我也慶幸能活在她的時代。」

曾多次與英女王會面的咸美頓，稱自己有幸曾跟她接觸，「那些時刻我絕不會忘記，我們談過她對小狗的愛、她也毫不吝嗇去花時間跟我說話。我知道整個國家和全世界很多人都為她哀悼，我亦向她的家人和親友致哀。願安息。」

咸美頓因着在賽車的成就，曾多次覲見英女王，但早年仍年少輕狂的他，原來曾遭英女王批評。咸美頓2015年登上BBC節目《The Graham Norton Show》時談及一次尷尬經歷。

咸美頓周五抵達蒙札賽道時神情肅穆。（Getty Images）

咸美頓在2009年仍是單屆世界冠軍，當時他因此成就獲頒大英帝國勳章，並獲邀出席儀式後的午宴。英女王有一不明文守則，是她會在坐在宴會中最重要的男性賓客身邊，而菲臘親王則會坐在最重要的女性賓客身邊。當時英女王坐到了咸美頓身邊，令他相當高興，未料因此「出事」。

咸美頓透露，當時自己太開心，直接就跟英女王說話，立刻遭她打斷：「不行，你要先跟另一邊的人說話，而我也會先跟另一邊的人說話，然後我就會跟你說話了。」幸好咸美頓的失禮沒有破壞氣氛，之後便跟英女王相談甚歡，他道：「她是一位很親切的女士，我們當時聊到她周末的活動，她的房子、音樂等，她很有型呢。」

咸美頓曾多次獲英女王接見。（Twitter@LewisHamilton）

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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