駐港客機機組人員5.1起酒店檢疫期減至3日　首7日需每日快測

政府今日（29日）公布，由5月1日起，調整機組人員的檢測及檢疫安排，從海外返港的駐港機組人員，下月起回港後於指定檢疫酒店檢疫日數由七天減至三天，而駐港貨機機組人員回港後回復至毋須檢疫。所有駐港的機組人員均須接受醫學監測，直至他們抵港後的第14天，期間須接受多次的核酸檢測，抵港首七天亦須每日進行快速抗原測試。



由5月1日起，所有由本地航空公司營運的往來本港的航班，均須由已完成接種三劑疫苗的機組人員負責營運。



▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



+ 8

駐港貨機人員回港「檢測待行」陰性免隔離

政府發言人指，由5月1日起，駐港客機機組人員回港後，仍須於指定檢疫酒店自我隔離，直至取得抵港後第三天進行的核酸檢測陰性結果；而駐港貨機機組人員因在逗留外站期間須遵守閉環式安排，在執行飛行職務期間亦不會接觸旅客，因此回港後無須自我隔離，但抵港後仍須在機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測的陰性結果方可離開機場。

要求首7日避免出席大型聚會 違規將受處分

所有駐港的機組人員均須接受醫學監測，直至抵港後第14天，期間須接受多次的核酸檢測。他們抵港首七天亦須每日進行快速抗原測試、避免於公共場所進行任何脫掉口罩的活動、避免前往人多的地方和大型聚會，以及記錄個人行蹤。若有違規情況，相關機組人員的指定身份將被取消。

▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼



+ 11

短暫逗留機組人員仍須接受閉環式安排

至於在港短暫逗留而不會進入本地社區的機組人員則須接受嚴謹的閉環式安排，在登機來港前要取得快速抗原測試的陰性結果、抵港後於機場內須使用專屬通道，並只能乘坐點對點交通工具往來機場及指定機場酒店。他們亦須在機場酒店房間內進行自我隔離，直至離開香港。

政府要求航空公司查核機組人員行蹤紀錄

政府發言人指，相關調整用以以紓緩本地航空公司面對的人手限制，提升它們營運更多往來本港的航班的能力。當局已要求航空公司實施有效的機制，以確保其機組人員完全遵從醫學監測期間的相關要求。航空公司需要承擔責任，負責監察其機組人員的行蹤紀錄並進行定期的查核。若航空公司未有盡職監察其機組人員的合規情況，其機組人員的指定身份將會被取消。

▼4月28日 居上海及北京港人回港避疫▼

