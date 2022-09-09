英女王逝世｜60年代身穿軍裝郵票升至1.7萬　集郵商提醒小心蟹貨

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）香港時間今日（9日）凌晨離世，享年96歲。九龍集郵中心有限公司店主蔡芳祥表示，英女王登基初期的郵票價值最高，其中60年代一款身穿軍裝郵票最受歡迎，目前價格為1,700元，「光眼」版更可高達1.7萬元。

不過自疫情爆發後，內地旅客的減少，以及移民港人釋出流通量，郵票的價格不升反跌，有英女王郵票已從高峰期的5,000元跌至2,800元，跌幅達44%。他勸喻市民購買郵票前須三思，「郵票做媒有好多，呢頭同你講好少，嗰頭喺度出貨，傻仔咪會買囉。」



英女王逝世首日，著名售賣收藏品的好旺角購物中心今日人流稀疏，整個商場僅得數名市民詢問價格，更有數名店主聊天打發時間，言談間更稱英女王像硬幣存貨過多，「成手蟹貨，我都想有人幫我收晒佢。」

年初已有人大量購英王郵票

「九龍集郵中心」開業已有逾40年，店主蔡芳祥表示，英女王今年初確診新冠肺炎後，已傳出身體欠佳的消息，有市民料想到價格飆升，已在早前購入大量郵票。「諗住佢駕崩之後會起價，後生仔唔認識女王亦都會買郵票。」但今日僅得兩名顧客問價，並要求留貨。

蔡芳祥提醒，隨意購買郵票易墮騙局，若遇到郵票的背面雪白，則有可能已被「動手腳」企圖牟利，例如洗甩原有黃色的膠水，或重新塗上膠水。若市民不幸購入後再轉售，收購價則會大打折扣，「所以一定要好小心，冇膠水等於舊貨。」

「光眼英女王」郵票售價高達1.7萬元

1997年香港主權移交前，市民排隊買郵票，印刷量高以致價值較低，因此英女王登基初期的郵票價值最高。其中一款60年代身穿軍裝的郵票，最受歡迎收藏家歡迎，在90年代共售出3萬多套。

現時一套「軍裝女王」郵票的價格，已由當年的數百元升值至1,700元，視乎年份及版數，價格甚至更高。例如當年屬於試版的「光眼英女王」（即眼睛部位會發光），由於市面流通量近乎零，每張可高達1.7萬元。

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港人移民前大量拋售舊物

其實自從疫情爆發後，受封關影響，內地旅客不再來港，收藏品需求量大減，價格亦大幅下降。蔡指出，其中一款當年面值10元的英女王郵票，已由高峰期約5,000元，劇減至目前的2,800元，但隨着英女王駕崩，仍有緩慢升值空間。

與此同時，收藏品在市面的流通量卻不跌反增。因近年有大量港人在移民前，清空家中的雜物大量拋售舊物，每周平均約有數人。他環顧四周雜亂無章的店舖笑說：「呢度以前好乾淨，睇下𠵱家幾多嘢。」

▼9月9日，好旺角購物中心英女王收藏品售價▼



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英女王硬幣價值低︰一毫兩毫都翻唔到一倍價錢

至於硬幣方面，蔡芳祥直言切勿高價收購，僅「斗零」（五仙）的價值較高，「一毫兩毫都翻唔到一倍價錢。」紙幣則以1953年港英政府推出的1元，較有收藏價值，因後期由銀行發行的紙幣，再無英女王的頭像，現時該1元紙幣已升值至200至300元。

網上交易平台Carousell有賣家出售英女王郵票，價格高達近2萬元。蔡芳祥再次勸喻說︰「郵票做媒有好多，呢頭同你講好少，嗰頭喺度出貨，傻仔咪會買囉。女王啱啱駕崩，個個一窩蜂去買，佢咪賺到錢囉，當你賣畀佢又唔會要。呢啲好平常，總之一個人唔好貪，貪就會蝕底。」