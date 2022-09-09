中秋節︱正日多雲　市民趕迎月夜啟德河賞月　港版清溪川打卡

明日（10日）是中秋節，不過天文台預計正日及後日（11日）追月會有幾陣驟雨，中秋節當晚更大致多雲，故不少市民把握機會今晚（9日）賞月。



今年渠務署在佐敦谷水道及啟德河舉辦中秋綵燈會，今晚迎月夜，約8時左右已有不少市民到場賞月，以家庭居多，有市民更認為在綵燈會的佈置下，有到了韓國清溪川的感覺。



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市民與啟德河上巨型月亮合照打卡

今晚是迎月夜，適逢渠務署在啟德河舉辦中秋綵燈會，在河上方吊起一個巨型月亮，雖然未到中秋節正日，已有不少人到啟德河賞月，當中大部份都是一家人吃完晚飯後到河畔及公園散步，不少小朋友手持燈籠及螢光棒等，亦有不少市民與啟德河上的巨型月亮一起合照打卡，現場充滿中秋氣氛。

居民陳太：好似去咗韓國的清溪川咁

陳太帶晚飯與小朋友到啟德河散步，兩位小朋友均不約而同認為啟德河被佈置得很漂亮。陳太指從新聞報導得知啟德河被佈置得充滿了中秋氣氛，剛好又住在附近，便下來散步看看，她又提到啟德河本身只是一條水渠，經佈置後有人指「好似去咗韓國的清溪川咁，咁我都覺得幾似嘅。」

不過陳太認為巨型月亮不夠巨型，「睇相覺得好大，見到實物覺得可以大啲。」陳太又表示明日會到親戚的家中燒烤及相聚，提到之前疫情關係，即使過時過節亦沒有與親戚相聚，「今年大家都想過啲正常生活」，所以把握中秋節人月團圓。

天文台預測明晚多雲 小朋友預早一日出來賞月

居於竹園的兩位蕭小朋友提早今日特意到啟德河賞月，他們解釋指是因為天文台預測明日會較多雲，所以特意預早一日出來賞月。特意到啟德河是因為他們的爸爸在網上得知啟德河被佈置得很漂亮，所以特意前來，而到場後亦對佈置感到很滿意，「啲燈，好似啲黃金咁」，而巨型月亮太大，指不太合理，「希望今晚個月亮都好似佢咁大啦。」

李先生從天文台得知今日較適合賞月，「今日靚啲吖嘛，聽日有霞氣唔係咁靚。」（馬煒傑攝）

李先生亦於飯後帶同小朋友到啟德河散步，同樣從天文台得知今日較適合賞月，「今日靚啲吖嘛，聽日有霞氣唔係咁靚。」所以特意早一日出來與小朋友玩慶祝中秋，又表示以往會到其他地方觀看花燈等，但近期疫情回升所以就避免到太遠的地方，只到住所附近的地方簡單慶祝中秋。

▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼

