中秋節｜暴動罪判囚少女獄中與母親攜手製花燈　盼彌補失去時光

一年容易又中秋，但這個人月兩團圓的節日，並非每個人都能感受親友相伴的暖。懲教署與警務處今日（7日）在勵敬懲教所合辦中秋活動，六名在囚女青年與家人合力製作花燈。

干犯暴動罪判入院所的在囚女青年阿怡（化名），20年來首次未能與母親過節，感到心酸，她指每次見到母親探訪時的白髮，都覺得內疚，承諾以後都會陪伴及孝順母親，「等你做返個靚媽咪，我真係好愛你。」

阿怡母親相隔半年再次可親手觸摸女兒，亦相當感觸、數度拭淚，希望女兒能盡快回家，彌補失去的時光。



中秋節將至，六名在囚女青年與家人合力製作花燈。（梁鵬威攝）

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來自單親家庭的在囚人士阿怡（化名，20歲），自小與母親相依為命，每年中秋節都會與母親及婆婆一起晚飯、玩燈籠。今年中秋節，自己要在牆內渡過，看不到皎潔圓月，母親亦一個人孤零零過節，令她感到十分心酸。

望見母親白髮感內疚 盼出獄煮西餐盡孝

在院所囚禁逾半年，阿怡每日都想念與母親相處日子。她指，每次見到母親的白髮，都令她更珍惜與母親的相處，「好內疚自己會成為媽咪最大負擔，要擔心自己。」

她希望出獄後，可以煮一頓母親最愛的西餐，又對母親說：「我應承以後每個節日都陪你，孝順你，等你做返個靚媽咪，我真係好愛你。」

因暴動罪服刑的阿怡（化名），與母親在中秋節活動中重聚，兩人相擁的片刻難掩悲傷。（梁鵬威攝）

寄語青年：做任何嘢前都諗下自己最愛嘅人

因2019年反修例示威浪潮干犯暴動罪入獄，阿怡指自己當時接收到「錯誤資訊」，亦受朋輩影響，一時衝動犯事，如今承擔後果，寄語年輕人要奉公守法，「希望大家做任何嘢前，都諗下自己最愛嘅人，凡事三思而行。」她未來希望進修外語，並到外地擴闊視野，有意向歷史及文化方面發展。

阿怡的母親在活動中連番拭淚，相隔逾半年能再次用自己的一對手觸摸女兒，相當感觸，兩母女被冰冷牢獄阻隔多時，在鐵窗牆內相聚片刻，感覺難以用筆墨形容，「以前都係隔住冷冰冰嘅玻璃窗，真係好耐無摸過佢，知道佢判刑後感覺好沉重，好複雜，你哋外人唔會明，我係唔想食、唔想瞓。」

警務處處長蕭澤頤及懲教署署長黃國興出席活動。（梁鵬威攝）

母隨身攜紙筆 時刻記錄感受

與女兒分隔多時，阿怡母親縱有感受亦難以當面抒發，因此她現時會隨身帶備紙和筆，將所想所說抄底，再以書信表達情感，她又希望女兒回家後，可以品嚐女兒煮的牛扒，一同彌補失去的時光。

「彩燈連心 並肩同行」是懲教署「沿途有『理』」計劃下的其中一個重點更生項目，與警務處合作推行，旨在透過舉辦多元化的活動向青少年在囚人士宣揚守法及國家安全意識，灌輸正確的價值觀，幫助他們重修家庭關係，從而達至預防青少年犯罪和降低青少年再犯率的雙重目標。