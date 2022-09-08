中秋節｜港鐵加密班次疏導賞月人流　港島、新界有封路及交通改道

運輸署今日（8日）提醒市民，中秋節正日（10日）及翌日追月日（11日）會實施特別交通及運輸安排，包括在港島區、即淺水灣、石澳及赤柱，以及新界區、包括屯門、荃灣及馬鞍山，因應實時交通及人潮情況作出封路及交通改道安排；該署稱，公共交通服務亦會調整，其中港鐵港島線、荃灣線及觀塘線將於10日晚上8時至11時30分期間加密班次，以應付乘客需求。



港鐵港島線、荃灣線及觀塘線將於10日晚上8時至11時30分期間加密班次，以應付乘客需求。（資料圖片/夏家朗攝）

中秋正日當晚8時至11時半港鐵加密班次

運輸署表示，港鐵將按正常服務時間提供列車服務。港島線、荃灣線及觀塘線將於10日晚上8時至11時30分期間加密班次，以應付乘客需求；電車將因應乘客需求加強服務。

新渡輪及港九小輪加強服務 多條巴士線巴士站位置調整

專營巴士公司將延長部分路線服務時間、或調整班次及其開出時間，並提供特別服務；部分巴士路線亦將因應封路及交通改道安排而更改行車路線及臨時調整巴士站位置。

涉及的巴士路線包括：

－ 新巴2、9、H1S（特別服務）、X9及X15號線；

​－ 九巴43P、49P、52X、75K、91、92、270S、272S及274X號線；

－ 過海巴士102、106、307及680X號線；

服務九龍站及西九文化區的專線小巴路線第26、74及CX1號線將於10日晚上延長服務時間；而新渡輪及港九小輪會因應乘客需求加強渡輪服務。

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淺水灣、石澳、赤柱、屯門、荃灣等地或有封路

港島區（包括淺水灣、石澳及赤柱）及新界區（包括屯門、荃灣及馬鞍山）會有封路及交通改道安排。警方將因應各區當時的交通及人潮情況，調整有關交通措施。

市民想了解更多有關特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁或流動應用程式「香港出行易」，或參閱有關公共運輸營辦商所發出的乘客通告。上述專營巴士公司亦會將有關臨時服務調整的詳情上載至其網站及流動應用程式，方便乘客參閱。

運輸署呼籲，市民應盡量利用公共交通服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。市民請留意電台及電視台發放的最新交通情況，或透過「香港出行易」獲取最新交通情況。