中秋節｜黃大仙祠9.9至9.12舉行花燈會　設航天發展主題大型花燈

周五（9日）便是迎月日，嗇色園將由周五至下周一（9至12日），於黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」，擺放大型特色花燈及燈飾裝置，展覽包括以中國航天發展為主題的大型花燈組，及不同造型的小道長花燈。



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嗇色園將於9月9日至12日於黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」，活動於周四晚（8日）舉辦開幕儀式，由民政及青年事務局局長麥美娟擔任主禮嘉賓，並主持亮燈儀式。

花燈會期間，黃大仙祠將每天開放至晚上9時，而中秋節正日及翌日（即9月10日及11日），會延長開放至晚上10時。黃大仙祠內外多個位置，屆時會擺放大型特色花燈及燈飾裝置，展覽包括以中國航天發展為主題的大型花燈組，及不同造型的小道長花燈。

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另外，現場屆時設有各式各樣免費活動，包括十多場糅合中國傳統文化與現代技藝的文娛表演、懷舊特色攤位遊戲、天文觀星工作坊，及多個手工藝工作坊等。

麥美娟表示，月亮在中國文化中別具象徵意義，不少詩詞名句都表達了中國人期盼人月兩團圓的情懷，是次花燈園會設有航天科技發展為主題的花燈，適逢今年神舟十四號發射成功，讓市民進一步認識中國航空事業的成就。

「嗇色園慶回歸25載花燈園遊會」活動詳情

日期：2022年9月9日至12日

時間：上午10時至晚上9時（9月10及11日延長開放至晚上10時）

最後入園時間：關園前30分鐘。如有變動，恕不另行通知。

地點：九龍黃大仙竹園村二號嗇色園黃大仙祠

費用：全免



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