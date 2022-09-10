強制舉報虐兒｜狄志遠料立法後虐兒數字或上升　促政府加強配套

日前深水埗發生5歲男童疑被受虐命案，虐兒問題再次引起社會關注，政府亦正就強制舉報懷疑虐兒個案諮詢相關業界。立法會社福界議員狄志遠今日（10日）表示，希望政府可提早於今年底，在立法會討論草案，又預料強制舉報虐兒法例通過後，虐兒個案數字或會增加，促政府做好配套，包括增加綜合家庭服務中心的人手等。



兒童事務委員會「有特別需要兒童事務工作小組」副召集人，兼港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強則表示，近兩年虐兒個案增加60%，研究亦發現有四分一有特殊學習需要的小朋友，在疫情期間面對虐待風險增加，他鼓勵政府及早進行親子正向支援，令家庭政策可協助基層家庭及有需要的小朋友。



▼深水埗發生5歲男童疑受虐致死案▼



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狄志遠今日在商台節目《政經星期六》中表示，疫情下很多家庭面對經濟壓力，社交圈子狹窄，父母出現爭執或以小朋友來發洩。他又認為，過去兩年多，政府管理疫情集中在減低數字，「但管理疫情帶來嘅社會現象，就無去好好思考。」他舉例指，如學校停課期間，有特殊學習需要兒童或被忽略。他又引述有特殊學校反映，現時進度未追上學生需要：「見到學生係退步中。」

對於政府擬就強制舉報虐兒立法，狄志遠表示歡迎，不過當局預計明年初才向立法會提交草案，呼籲當局提早於今年底提交，又相信籌備工作已「八八九九」。狄又認為，立法後有兩方面工作須加強，包括須制訂實務守則，法律僅為框架：「條線劃得唔清楚，法例上處理未必咁通透。」他又希望當局可與社工老師等商討專業守則。

狄志遠又指，相信法例通過後虐兒個案或增加，建議當局增加配套及服務：「做得唔好只係數字上增加咗，但照顧兒童方面係唔足夠。」他又指，相關法例為個人責任，社福機構的角色則不清晰，要求當局為機構作出清晰指引如何處理虐兒舉報。

葉柏強︰部份受虐個案出現精神問題 甚至有自殺、自殘風險

葉柏強在同一節目中認為，目前虐兒個案數字只是冰山一角，疫情爆發後老師、公務員在家工作：「基本上無人發現虐兒個案，只喺家庭入面發生。」他又表示，團隊追蹤香港虐兒個案已有10至15年時間，發現部份個案其後出現精神問題，甚至有自殺、自殘風險。

▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



葉柏強認為，現時本港社會福利制度停留在初階：「只係做緊救命同救傷扶危，發生咗事先去補救，預防工作做得好差。」他鼓勵政府及早進行親子正向支援，令家庭政策可協助基層家庭及有需要的小朋友。

至於香港保護兒童會童樂居虐兒案方面，狄志遠指，曾到中心觀察情況，現時工作程序已改變，亦已制訂事件報告及建議書：「機構都公開道歉，雖然唔係話原諒佢，但觀望將來希望可以積極改善。」