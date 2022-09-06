深水埗5歲男童案｜強制舉報虐兒擬提早至明年初提交　業界憂配套

深水埗發生5歲男童疑受虐致死案，特首李家超今早（6日）在行政會議前見記者表示關注事件，並稱曾與勞工及福利局局長孫玉菡討論，將盡快向立法會提交有關強制舉報虐待兒童個案機制的法案。政府本月舉行的五場社會福利界諮詢會，首場於今日進行，並由孫玉菡親自主持。



有份參與諮詢會的社福界議員狄志遠表示，當局有意將提交法案的日期由2023年中提早至2023年初，而相關的培訓，包括研討會及網上自學課程料今年底推出。狄志遠提到，現時機制主要針對個別前線員工，知情不報者須負個人法律責任，機構的角色則較模糊，認為機構應與員工共同擬定內部指引，如機構有拖延到舉報時間，也應同樣負上法律責任。



在保障舉報人上，狄志遠指當局的說法較統籠，僅稱只要屬真誠舉報、並於合理時間舉報，即可免除民事及刑事責任，他建議設一個月上限的舉報期，「有時間表，大家做事會恰當啲。」



虐兒問題響起警號。（資料圖片）

孫玉菡今主持首場諮詢會 會上透露擬明年初提交法案

勞福局今日就強制舉報虐待兒童個案機制，舉行首場福利界諮詢會，勞福局局長孫玉菡親自主持。有份參與諮詢會的社福界議員狄志遠指，孫玉菡在會上稱有意提早於明年初向立法會提交法案，由於準備工作需時，明年初已是最早的時間。

孫玉菡在會上介紹的諮詢文件，主要包括五大項目，包括：

1/就兒童下定義，相關機制將保護18歲或以下的兒童

2/主要適用較多接觸兒童的專業人士，如兒童院、幼兒中心員工、老師等

3/當專業人士有合理懷疑兒童受到嚴重傷害、或有受嚴重傷害的危機，包括身體傷害、性侵犯、疏忽照顧等便須舉報，舉報也分為三級，其中第一級個案須通知警方及社署。未來會有實務指引，講明前線員工舉報的程序

4/個別專業人士如知情不舉報屬於犯罪，需負上個人法律責任，初步建議最高刑罰可監禁3個月及罰款5萬元。在保障舉報人方面，如舉報人是真誠舉報、且在合理時間內舉報，可免民事及刑事責任

5/當局擬設兩種培訓形式，包括研討會及網上自我學習，有望今年底推出



違反強制舉報責任或可判監3個月。（資料圖片）

政府指「沒有保護罪」複雜 要再研如何闡釋「照顧責任」

至於法改會提出的「沒有保護罪」，當局在諮詢文件中指相關建議罪行複雜，尤其是把「照顧責任」概念應用於機構環境及某些作為（或不作為）可能招致最高刑罰為監禁20年的刑事責任，當局會繼續參考過往案例，研究如何清晰闡釋「照顧責任」概念及其他與建議罪行相關的主要用語，以考慮如何落實法改會提出的建議罪行。

社福界擔心因機構程序拖延舉報 員工須負個人責任

有社福界同業在會議上表示，員工在機構工作，要向上司及機構上報情況，如員工在舉報時，因其工作機構的處理程序，在舉報時間上與法例要求有落差，員工或因而要負上個人責任。另外，社福界也關注當強制舉報虐兒機制落實，相關個案增加，所需配套會如何安排。

狄志遠指出，現時的建議主要針對個別專業人士，機構的角色較為模糊，他坦言若然舉報因機構處理程序受阻或有拖延，但只有員工負責，對員工不公平，建議機構與與員工共同擬定內部指引，如舉報時間受拖延，機構也應同樣負上法律責任。至於當局將推出的實務指引，他也建議讓前線員工參與草擬。

狄志遠。（資料圖片）

狄志遠：可設一個月舉報期

而現時當局就保障舉報人提出的說法，狄志遠認為是較為統籠，只是列明舉報人是真誠舉報、且在合理時間內舉報，可免民事及刑事責任，而何謂「真誠舉報」及「合理時間」，當局未有清楚列明，僅指可以常識判斷。他認為，若無列明清晰時間，對工作繼續推展未必好，建議如涉及一些較複雜的個案，可設一個月為舉報期上限，「有時間表，大家做事會恰當啲。」

社協建議當局日後檢視罰則 需修例杜絕阻撓舉報

香港社區組織協會回應指，大致同意諮詢文件提出的五大範疇，特別就罰則方面，社協指當局可在日後法例實施後，檢視罰則成效，並作調整，如出現阻撓、防止或妨礙舉報者根據強制舉報規定的法例作出舉報的行為，當局也應考慮修訂法例，杜絕以上行為。

社協又提到，有意見憂慮強制舉報者或因「自保」而「濫報」，該會認為此非現時討論的修訂法例能處理的問題，而是需要由專業團體的規管機制處理。

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