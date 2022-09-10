虐兒｜防止虐待兒童會批現行法例存漏洞　促清晰規定強制舉報準則

日前深水埗發生五歲男童疑被虐待命案，虐兒問題再次引起社會關注，政府亦正就強制舉報懷疑虐兒個案諮詢相關業界。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲今日（10日）表示，近日五歲男童事件，反映本港現行的法例、政策、機制和服務仍有漏洞，未足以保障脆弱和易受傷害的兒童。



她希望政府收集強制舉報懷疑虐兒個案法例的意見後，就舉報準則、舉報渠道及時限、保障舉報者措施、推行細節等制訂明確清晰的規定，並且為專業人士提供適當、定期及持續培訓，以便完成立法工作和提高專業人士及早識別和處理懷疑虐兒個案的能力。



▼深水埗發生5歲男童疑受虐致死案▼



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黃翠玲今日在港台節目《香港家書》中指，新冠疫情以來，基層家庭及弱勢兒童所承受的挑戰和壓力更嚴峻，希望政府可投放更多資源於預防虐兒服務方面，尤其嬰幼兒家庭探訪項目。

她又稱，基層家長大多面對著經濟困難、情緒困擾、婚姻危機或支持網絡薄弱等問題，若他們能及時獲得專業介入，相信虐兒危機也會減低。她建議政府及服務機構需要多做社區教育及宣傳預防服務：「讓家庭明白遇到逆境時，若單靠自身能力未能解決困難的話，便要從適當途徑求助。」

有特殊教育需要兒童在疫情下處境更艱難

黃翠玲續指，在其機構的輔導工作中，有約30％家庭的孩子有特殊教育需要，認為在疫情和社交隔離措施下，他們的處境更為艱難。她期望當局正視這些兒童及照顧者的困難和需要，增撥資源在輪候評估、學習、培訓、融入社會、精神健康等層面加強支援這類家庭。

冀香港立法全面禁止體罰兒童

黃翠玲又表示，對於一些隱藏在社區的危機家庭，親友和鄰居在保護兒童方面的角色尤其重要，他們有機會較快察覺到問題，例如兒童身上有可疑損傷或瘀傷、兒童行為情緒異常、家長情緒不穩等。若發現有異樣，就要多加關注，當局應鼓勵他們尋求協助；若懷疑兒童受虐或情況危急，便應通報相關部門及警方。

另外，黃稱現時全球有63個國家或地方已立法全面禁止體罰兒童，當中不乏東南亞國家，包括日本和韓國均在其國內發生嚴重虐兒事件後，分別於2020年及2021年通過立法。她強調：「法律是保護兒童的基線」，並希望香港不久將來也能通過立法全面禁止體罰兒童。

▼保護兒童會「童樂居」發生員工涉虐兒醜聞▼



黃翠玲又認為，兒童死亡個案檢討程序需時，報告在事故發生數年後才發布，而檢討委員會的建議又多是教育性質。她建議政府檢視有關機制的成效，迅速對個案作出適時回應和制訂預防策略。她強調，除死亡個案，嚴重的虐兒個案亦須作即時檢討及回應：「避免同類情況演變至無可挽救的地步。」

此外，法律改革委員會於2021年9月已就「沒有保護罪」發表最終報告書，建議訂立新罪行。當局日前指相關建議罪行複雜，要再研如何闡釋「照顧責任」。黃翠玲期望政府工作小組能順利推展及落實相關建議。