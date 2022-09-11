機電署研電梯及升降機監測系統助減意外　朗豪坊「天梯」都有用

截至2021年，全港共有7萬多部升降機及約1萬部電梯，為提高升降機及電梯的安全，機電工程署研發智能升降機移動監測裝置（i-EMSD）及智能數碼自動梯監測系統（i-DEMS）。當中i-DEMS可自動收集電梯關鍵部件如梯級轆及梳齒板的實時操作數據，當有出現損蝕時，可通知負責人及保養人員進行維修，系統現已應用於本港15條電梯上，包括2017年曾發生電梯溜後意外的朗豪坊商場中。



另外i-EMSD則利用AI及影像分析技術，實時監測升降機移動時的數據，當出現機廂平層不準等情況時可作出警號，以確保使用者安全。



i-DEMS（Intelligent Digital Escalator Monitoring System）即是智能數碼自動梯監測系統，是集結光纖光柵和其他高精準度傳感器的數碼系統，可自動收集驅動裝置、扶手帶、梯級轆及梳齒板等電梯關鍵部件的操作數據作機械學習，其透過雲端運算技術識別出現故障前的訊號，再透過應用程式通知負責人及保養人員，以更有效率地進行預測性維護工作。

i-DEMS可監察電梯的梯級及扶手帶速度是否一致

整套系統可實時分析電梯不同關鍵部份的操作情況，例如扶手帶與梯級速度是否一致、梯級轆的損蝕程度、梳齒板上是否有外來硬物及驅動系統的運行狀況等，讓維修人員可察覺到不起眼的磨損，作出預防性保養。

i-DEMS採用非入侵式設計，不會影響電梯正常運作，亦不會因電梯品牌而影響其應用，系統過去兩年安裝在15條扶手梯上試用，當中就包括了在2017年發生電梯溜後意外的朗豪坊商場，另外亦有戶外的扶手梯如中半山自動行人電梯等，大大減少與機件相關的事故。另外i-DEMS亦將會安裝在觀塘安達臣道行人連繫設施，以及荃灣橫跨青山公路行人天橋的電梯。

i-EMSD可偵測升降機與樓層外門有否誤差 提示乘客小心絆倒

另外，機電工程署研發智能升降機移動監測裝置i-EMSD（Intelligent Elevator Movement Surveillance Device），透過AI及影像分析技術，實時監測升降機移動時的物理及機械數據，可偵測升降機門運作不良、平層不準、異常震動或移動等，可預測事故並發出警號，保障使用者安全。

i-EMSD透過紅外線鏡頭實時分析機身及樓層外門的垂直距離，如平層誤差超出一定距離便會發出警號提示乘客小心絆倒。另外若升降機廂出現不正常移動的情況，以及震動數據等，亦可透過系統收集，經AI分析後，可預先偵測有機會出現損毀的部件，讓維修人員作出保養及維修。

現時機電工程署總部有兩部升降機已安裝作測試及機械學習，另外亦將會安裝在薄扶林及葵涌職業訓練局的兩部升降機作教學用途，業界亦有意安排為準備進行翻新工程的升降機安裝相關的裝置作試用性質。

兩研究獲5個本地短期專利及多項獎項

i-DEMS及i-EMSD已先後獲得5個本地短期專利、3項日內瓦國際發明展金獎及香港工程師學會的電子項目比賽2022年冠軍，另外亦漸漸得到升降機及電梯負責人的採納及應用。i-DEMS及i-EMSD的價錢分別為50,000元及10,000元，機電署高級機電工程師區子威指，兩套裝置均有效預測意外發生，可透過應用科技「治未病」，提高升降機及電梯的安全。