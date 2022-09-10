增9787確診多8死　21歲腦癱男料因新冠亡　張竹君籲減跨家庭聚會

本港今日（10日）新增9787宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時難以預計節日後確診個案會否上升，提醒市民暫時盡量避免跨家庭聚會，並建議市民如要參與跨家庭聚會，也應先做快測。



本港再多8宗死亡個案，當中包括一名患腦癱、需長期卧床的21歲男子，他未曾接種疫苗，因發燒及氣促到聯合醫院求醫，送到急症室時已有心臟休克，急救後雖恢復心跳及脈搏，其X光顯示有明顯肺花及肺炎，延至昨日凌晨4時死亡。



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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增9,787宗確診個案，包括9,602宗本地確診個案，及185宗輸入個案。在本地確診個案中，有2,277宗屬核酸檢測呈陽性人士，其餘7,325宗屬快測結果呈陽性人士。至於185宗輸入個案，患者來自36國家，其中來自菲律賓、英國名美國的輸入個案均逾10宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

張竹君：盡量避免跨家庭聚會 難料節日後確診會否上升

正值中秋，張竹君在疫情記者會上祝願市民中秋快樂，續提醒市民暫時盡量避免跨家庭聚會，並建議市民如要參與跨家庭聚會，也應先做快測。除結果呈陽性人士不要出席活動，如市民出現病徵，即使快測結果呈陰性，也應避免出席活動。張表明，現時難以預計節日後確診個案會否上升，但期望數字盡量不要上升。

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8名離世病人包括21歲腦癱患者 送院曾心臟休克

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，今日新增8宗死亡個案，涉及2男、6女，年齡介乎21至99歲，當中3人未完成疫苗接種。

在8宗死亡個案中，有5名患者的死亡相信與新冠有關，當中包括一名患腦癱、需卧床的21歲男，他未曾接種疫苗，在9月7日自行快測結果呈陽性，翌日到聯合醫院求醫，當時有發燒、氣促，在急症室時已有心臟休克，急救後恢復心跳及脈搏，但其X光顯示有明顯肺花及肺炎，延至昨日凌晨4時死亡。

李立業指，這名21歲離世病人雖有長期病，到醫院求醫前一日快測結果呈陽性，雖然在急症室已有心臟休克，但其X光明顯肺花，有肺炎症狀，考慮到他剛受感染，而且未有接種疫苗，相信可能是新冠肺炎併發呼吸系統衰竭致死。

5宗相信死因與新冠有關的個案詳情：

1/ 89歲女，已接種3針，有高血壓，糖尿病及心臟衰竭，在伊利沙伯醫院入院，當時有發燒、咳嗽，家中快測結果陰性，但在急症室及入院篩查的檢測中結果均為陽性，有肺炎，於9月8日晚上離世

2/ 95歲男，有腦退化，心衰竭，仁濟醫院入院，入因咳嗽院，X光有肺花，入院篩查及快測結果均呈陽性，因肺部有新冠病毒，及心臟衰竭問題，於9月9日凌晨離世

3/ 21歲男，未有接種疫苗，長期病患，需卧床，腦癱，在聯合醫院入院，當時有發燒、氣促，在急症室時已有心臟休克，經急救後恢復心跳脈博，其X光顯示有肺炎，延至9月9凌晨4時離世

4/ 99歲女，居於院舍，有冠心病、腦退化，經廣華醫院急症入院，有氣促、發燒、血含氧低、X光有肺炎，情況曾穩定，並轉至北大嶼感染控制中心，但肺炎情況其後轉差，於9月9日早上離世

5/ 99歲女，居於院舍，已接種3針，有腦退化，原於亞博接受隔離，後來有發燒、咳嗽，送至屯門醫院急症，其核酸檢測結果呈陽性，有肺炎，於9月9日早上離世



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3宗死亡個案與新冠未必有關

至於另外3宗死亡個案，李立業稱，相信與新冠未必有直接關係，並指86歲離世女病人相信是因尿道炎併發敗血症致死，另一位80歲女病人離世則與末期肺癌有關，而最後一名83歲的離世女病人則因為腎功能轉差及敗血病病逝。

3宗相信死因與新冠未必有直接關係的個案詳情：

1/ 86歲女，已接種3針，曾中風，經東區醫院急症室入院，本身有發燒、氣促，其血液及尿液能種到細菌，相信其死亡與尿道炎併發敗血症有關，於9月9日離世

2/ 80歲女，已接種3針，有末期肝癌，有肺積水，經伊利沙伯醫院入院，於9月9日離世，相信死因與末期肺癌有關

3/ 83歲女，已接種3針，有高血壓、糖尿病、中風、及腎病，經威爾斯親王醫院急症室入院、其快測及核酸檢測結果均呈陽伍，因進食情況轉差入院，腎功能持續轉差，並有敗血病，於9月9日早上離世

