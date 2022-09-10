新冠疫苗｜疫情升溫憂染疫　家長中秋帶幼童打針：望可預防重症

本港疫情反彈，近日連續多日確診破萬。今日中秋節（10日）這天上午，不時有市民到佐敦官涌體育館的社區疫苗接種中心，接種科興疫苗。接種中心運作暢順，直至中午所見，入場打人士毋須排隊輪候。

目前接種科興疫苗最低年齡為半歲，現場可見，接種隊伍中不乏一家老少總動員到場，有家長表示，小朋友早前第五波疫情高峰期中過招，為防二次感染、增強身體免疫力而特來打針；有家長即將帶同3歲小孩出國旅遊，為獲入境免檢疫安排，在出發前先接種。



政府早前宣布，由9月30日起將疫苗通行證適用年齡降至5歲，不少家長帶子女到場接種疫苗。《香港01》記者今早在官涌體育館的社區疫苗接種中心觀察，因該中提供科興疫苗，接種年齡下限已降至半歲，亦有家長帶同5歲以下的幼童前來打針。

顧女士︰若疫情加劇會考慮為女兒接種第三針

顧女士帶著三歲四個月的女兒來打第二針，她表示，為讓女兒上全天班，且下個月打算前前往新加坡，希望行程順利，特意帶她接種疫苗。她說，接種疫苗後，入境當地可獲免檢測免隔離入境安排，故先在港打針。目前本港疫情反覆，顧女士說，會觀望後續疫情趨勢，倘若再加劇，會考慮在適當時間為女兒接種第三針。

顧女士下月將帶女兒前往新加坡，為免檢測免隔離入境，帶3歲女兒接種疫苗。（劉夢婷攝）

葛女士︰為預防重症帶兩歲女兒打第一針

葛女士推著嬰兒車，帶兩歲左右的女兒到官涌體育館打針。她透露，因女兒需要到幼稚園上學，為預防一旦感染出現重症，今日帶女兒來接種第一針。

但她坦言，對於疫苗副作用始終有疑慮，之後會否再打第二針及第三針，需要按政府的疫苗政策變化，再決定是否繼續帶小朋友接種。

另一名育有4歲孩子的尹女士，今日帶孩子到場接種第三針。尹說，由於孩子就讀的幼稚園出現確診個案，認為打完針上課更安心。

葛女士表示，雖擔心接種疫苗有副作用，但期望接種疫苗後為兩歲女兒帶來抗體保護。(劉夢婷攝)

鄧同學今年11歲，曾接種過一針疫苗，但2月時全家確診。他母親鄧女士表示，當時孩子確診時，病情較嚴重，曾發低燒。因康復已一段時間，如今抗體逐漸失效，為保護自己和他人，今日到場補接種疫苗。

三孩之父梁先生︰為給小朋友更好的保護

梁先生育有三名子女，包括三歲的兒子、以及分別六歲及七歲的女兒。梁認為現時本港疫情比較嚴重，早前接種兩針疫苗後，未見身體有不良反應，為給小朋友更好的保護，便決定帶他們來接種第三針。

10歲的林小朋友正參加學校田徑隊，因需打齊三針才能參加活動。他又說，身邊不斷有同學確診，為順利參加田徑隊，並增加抗體，便隨父親到場接種。

▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼

