港大研究證青少年打兩針有效減重症　推算倘無打針重症或多近四倍

港府近日大力呼籲兒童及青少年接重疫苗，強調疫苗對幼童有效。港大早前就分析一月至四月兒童及青少年的住院數據，研究復必泰及科興疫苗在減少兒童因染疫入院及重症的成效。

研究發現，兩隻疫苗同樣有效減少兒童及青少年住院及重症率，其中以預防中重症的效果最為顯著，復必泰及科興分別達93.1% 和 95.8%。研究又推算，如果本港兒童及青少年沒有接種疫苗，同時段會有多達242名兒童及178名青少年染疫後變為中重症，較當時實際數字的197宗及31宗，多出22.8%及474.2%。



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政府專家顧問劉宇隆有參與研究

新冠肺炎疫情嚴峻，港府近日多次呼籲兒童及青少年接重疫苗，早前又宣布下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲，指是以誘導形式，鼓勵幼童接種兩劑疫苗。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆及團隊亦由第五波起研究復必泰及科興疫苗在減少兒童因染疫入院及中、重症的成效。

研究分析了一月至四月3至11歲的兒童，以及12至18歲的青少年群組的住院數據，以及當時疫苗接種數字，發現在防入院率方面，兒童接種一劑復必泰疫苗及兩劑科興疫苗的保護率分別為65.3%及86.1%；青少年接種兩劑復必泰疫苗或科興疫苗的保護率分別為82.4%及90.7%。至於防中、重症方面，青少年接種兩劑復必泰疫苗及科興疫苗的保護率分別為93.1%及95.8%。

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研究推算接種疫苗可降入院率及中重症比率

由於研究涵蓋的時期，港府仍未推行兒童可接種第二劑的復必泰疫苗，故研究未能計算兒童接種兩劑復必泰的保護率。另外，研究亦推算，如果本港兒童及青少年均沒有接種疫苗，同時段會有多達1,167名兒童及1,454名青少年因染疫而入院，較當時實際數字的1,099及455名多。另外，亦有多達242名兒童及178名青少年，估計染疫後變為中重症，較當時實際數字的197宗及31宗，多22.8%及474.2%。

研究團隊成員之一、兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，研究証明兩隻疫苗同樣有效，呼籲家長盡快帶小朋友去打針。被問到為何研究中接種兩劑科興疫苗在防入院及中、重症上都較復必泰好，劉宇隆強調，因開始打針時段等等有不同，故不能直接比較兩隻疫苗在兒童及青少年的成效，且兩者數字差距並不大。

研究團隊之一的疫港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，兩隻疫苗對兒童及青少年同樣有效。（資料圖片）

未來將研究兒童和青少年接種第三劑疫苗成效

劉重申兩款疫苗對兒童及青少年同樣有效，未來會進一步研究兒童和青少年接種第三劑疫苗的成效及 6 個月至2歲兒童的疫苗接種保護。