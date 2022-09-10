兒科醫生關日華：新冠可致腦部永久傷殘　無打針兒童重症風險較高

本港新冠肺炎疫情持續，兒童確診個案日增。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日（10日）指，近期感染新冠病毒的患者增多，目前醫院的情況十分嚴峻，醫護每日疲於奔命。他又指，病毒或引致神經中樞感染如急性腦炎，在相關個案中病人的血液及腦脊液中細胞因子很高，證明新冠可引致細胞因子風暴，或致腦部永久傷殘。



關續說，臨床個案顯示，已接種兩劑疫苗的兒童，即使受感染亦很快可出院，相反完全沒有打針的兒童則「擔心好多」，變重症風險較高，籲家長應盡快帶子女接種疫苗。



對於疫苗通行症年齡下降至五歲，關日華不贊成以兒童權益說法來反對接種疫苗，並相信可透過紙本及相片方法，解決兒童沒有手機問題。



▼8月15日 兒童醫院開始同時提供科興和復必泰疫苗▼



+ 3

關︰病毒來勢洶洶襲擊緊小朋友

關日華今日於商台節目《政經星期六》中指，近日入院兒童年紀較小，亦出現發高燒情況，部份兒童亦有嘶吼症，其工作的醫院要騰空多一個兒科病房接收確診者，並強調：「病毒來勢洶洶襲擊緊小朋友」，呼籲家長帶兒童接種疫苗。

對於嘶吼症情況，關解釋，嘶吼症是急性氣管閉塞情況，最重要掌握時間及時入藥如用口服類固醇等，嚴重個案更要插喉，故掌握時間十分重要：「萬一遲咗少咗少少，小朋友就會缺氧，腦部有永久傷殘，每次處理個案都好擔心、好小心。」

▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼



+ 7

20%覆診個案出現長新冠

關續指，新冠病毒或導致神經中樞感染，如急性腦炎，在相關個案病人的血液及腦脊液中細胞因子很高，證明新冠可引致細胞因子風暴，或引致腦部永久傷殘。治療方面，則要處方重劑量的類固醇及免疫系統抑制劑，他強調：「與其要讓小朋友曝露在新冠肺炎感染，點解唔打針預防腦部病變？」

被問到兒童須處方重類固醇康復後會有副作用？關日華指，醫生處方時會評估對身體分泌影響，大部份個案不會有問題。不過他指，現時處理340宗覆診個案，20%出現長新冠，有康復兒童亦出現嚴重濕疹、脫髮等情況，亦有人出現精神及心理問題，需要心理專家幫助。他強調，接種疫苗後可減低長新冠出現機會，亦可減少病徵持續時間。

▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



+ 3

流感高峰期將至 籲家長可帶子女同時接種流感及新冠疫苗

對於早前有兒童康復後出現短暫失明，關指，與腦科及眼科醫生一同為該兒童診症後，現時情況已有改善。他又表示，不少家長對疫苗存在謬誤，如以為有濕疹不能接種等，但醫生解釋後亦願意接種。他又呼籲，即使康復兒童亦要接種疫苗，因抗體維持兩至四個月，之後有機會再受病毒感染。

流感高峰期臨近，關日華指季節性流感每年亦會引致很多肺炎及死亡個案，提醒家長在接下來的冬季流感高峰期要帶小朋友接種流感疫苗，他指流感疫苗與新冠疫苗可同時間接種，毋須隔開接種時間。