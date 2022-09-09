港大中大合作研發新技術　診斷早期青光眼　靈敏度最高提升近三成

青光眼是最常見的神經退行性疾​​病，更是導致不可逆轉失明的主要原因。港大醫學院眼科學系研究團隊，聯同中大醫學院與本地及國際合作夥伴，研發出一項視網膜神經纖維層光學紋理分析的新技術（ROTA），可以透過高解像度觀察視神經的光學紋理和軌跡，及早發現青光眼。ROTA在檢測早期青光眼的視神經損傷方面比起目前使用的臨床標準，靈敏度提高了15.0%至28.4%。



視網膜神經纖維層光學紋理分析。（港大及中大提供）

目前青光眼的臨床診斷方法是使用光學相干斷層掃描（OCT）。然而使用OCT時，經常會出現假陽性和假陰性情況。有統合分析報告指出，在特異度達到90%至95%的情況下，表現最好的OCT指標在檢測視網膜神經纖維層厚度的敏感度僅為65%至75%。

ROTA（Retinal nerve fibre layer Optical Texture Analysis，ROTA）是一項專利技術，融合了OCT測量的視神經纖維層厚度和反射率，以辨別軸突纖維束和視神經損傷區域的光學紋理與軌跡，ROTA可檢測到一般臨床診斷中遺漏的視神經損傷。

對青光眼早期的視神經損傷診斷方面， ROTA的檢測敏感度比OCT可提高15%至22%。在95%的特異度下，ROTA對早期青光眼檢測的敏感度為97.3至98.4%，較目前臨床標準高出15.0%至28.4%。

目前港大醫學院正與美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）積極合作，致力將ROTA技術更廣泛地應用於臨床研究和病人護理中。而在香港，港大眼科中心和南區香港眼科檢查計劃已在臨床上採用ROTA技術。

研究團隊在香港中文大學眼科中心就177名健康人士和363名青光眼患者進行了的一項診斷研究，結果顯示ROTA在檢測青光眼方面，比傳統的OCT視神經纖維層厚度分析方法有更高的靈敏度和特異度。此外，ROTA能夠識別視神經炎、缺血性視神經病變及腫瘤性視神經病變中出現的軸突纖維束損傷。

青光眼是最常見的神經退行性疾​​病，更是導致不可逆轉失明的主要原因，及早診斷可預防或減慢視力流失。（資料圖片）

參與是次研究的港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任兼臨床教授梁啟信表示，將會招募來自瑪麗醫院、葛量洪醫院和香港眼科醫院的患者進行縱向研究，以檢驗ROTA在檢測青光眼惡化的成效。同時，也會與全球OCT製造商合作，推動ROTA在臨床護理中的部署與應用。

研究已在國際科學期刊《Nature Biomedical Engineering》發表。