9歲男童服用藥片後中毒　藥房不予回應　家長指將減少到藥房配藥

衞生署早前接獲醫管局通報一宗涉及一名9歲男童的懷疑中毒個案，突擊位於葵涌大隴街的新長榮中西藥行，並檢獲一批懷疑受管制藥物，當中包括該款懷疑含有西藥成分的黃色藥片、第1部毒藥、抗生素及未經註冊藥劑製品。



記者今（11日）早到藥房查詢，店員指藥房負責人不在店内，亦對於藥物中毒問題不予回應。有家長表示，會減少到藥房為小孩配藥。



記者今早到藥房查詢，店員指藥房負責人不在店内，亦對於藥物中毒問題不予回應。（葉泳心攝）

衞生署昨日（10日）呼籲，曾向於葵涌大隴街新長榮中西藥行駐診的表列中醫黃伙章求診的市民，應停用其處方的一款黃色藥片，因該些藥片可能含有未標示的西藥成分。衞生署會設立熱線（2961 8949）供市民查詢。

記者今早11時到達藥房，店内只有幾位店員，指藥房負責人不在店内。問及有關藥物中藥問題，店員只揮手搖頭表示不知道相關事宜。據記者觀察，藥房今早仍有營業，而店内人流亦不多，亦不見有市民查詢藥物事宜。

家長：會減少去藥房配藥

曾小姐與丈夫育有兩個小孩，她表示較少在藥房為小朋友配藥，多數會帶孩子去看醫生。她表示會更擔心類似情況發生，更會因而減少到藥房買藥，「應該唔會去藥房買，一喺睇醫生，一喺診所。」

有一名4歲小孩的陳小姐指她也較少在藥房為小朋友配藥，反而更常到藥房購買成藥。她表示現在得知有藥物中毒發生後，就不會再到該藥房配藥，「我知道就梗喺唔會再去啦，知道有唔合法嘅藥就梗係唔去啦。」對於九歲男童服用藥物後中毒，陳小姐表示，較難知道藥物是否有問題，「我信佢（藥房）㗎嘛，佢（藥房）攞牌㗎嘛」，指藥房需要更小心留意藥物成分。