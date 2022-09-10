9歲男童服黃色藥片中毒臉腫　衞署籲停服葵涌中醫黃伙章涉事藥片

衞生署今日（10日）表示，接獲醫管局通報後，突擊搜查位於葵涌大隴街的新長榮中西藥行，檢獲一批懷疑受管制藥物，當中包括懷疑含有西藥成分「地塞米松」、屬第1部毒藥、抗生素及未經註冊藥劑製品的黃色藥片，警方因應事件拘捕一名69歲男子，調查仍在進行中。



衞生署呼籲，曾向於葵涌大隴街新長榮中西藥行駐診的表列中醫黃伙章求診的市民，應停用其處方的一款黃色藥片，因該些藥片可能含有未標示的西藥成分。衞生署會設立熱線（2961 8949）供市民查詢。



衞生署呼籲曾向於葵涌大隴街91-101號友明大廈地下E1鋪新長榮中西藥行駐診的表列中醫黃伙章求診的市民，應停用其處方的一款黃色藥片，因為它可能含有未標示的西藥成分。（政府新聞處）

男童因濕疹向葵涌新長榮中西藥行駐診中醫黃伙章求診

衞生署指，早前接獲醫院管理局通報一宗涉及一名九歲男童的懷疑中毒個案。該名男童曾因濕疹問題向葵涌大隴街91-101號友明大廈地下E1鋪新長榮中西藥行駐診的表列中醫黃伙章求診，並獲處方藥物。

男童服藥後體重增加臉腫 化驗顯示含西藥地塞米松

男童獲處方的藥物中，有一款黃色藥片，他在服用藥物後出現體重增加及臉部腫脹。經醫管局化驗，發現病人提供的黃色藥片樣本含有西藥成分「地塞米松」。

地塞米松屬須處方類固醇 不當使用可致圓臉、肌肉萎縮

地塞米松為第1部毒藥及處方藥物，屬皮質類固醇，用於治療炎症。不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。該名男童已被轉介到公立醫院接受治療，目前情況穩定。

葵涌大隴街91-101號友明大廈地下E1鋪新長榮中西藥行。（GoogleMap截圖）

衞生署突擊搜藥行檢懷疑受管制藥物 警方拘69歲男子

署方續指，在接獲醫管局的化驗結果後，立即突擊搜查新長榮中西藥行，並檢獲一批懷疑受管制藥物，當中包括該款懷疑含有西藥成分的黃色藥片。因應事件，警方昨日拘捕一名69歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥、抗生素及未經註冊藥劑製品。

相關調查仍在進行中，署方指待調查工作完成後，會就檢控事宜徵詢律政司的意見；並會將個案轉介香港中醫藥管理委員會考慮是否需要採取紀律行動。

周日起設熱線供市民查詢 衞生署：如不適盡快徵詢醫護

衞生署明日起會設立熱線（2961 8949）市民在上午9時至下午5時可致電查詢。曾獲上述中醫處方黃色藥片的市民，如有不適或懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見；市民也可在辦公時間內，將有關藥片送交九龍觀塘巧明街100號Landmark East友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室銷毀。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，一經定罪，每項最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。此外，《抗生素條例》（第137章）禁止非法管有抗生素，一經定罪，最高罰則為罰款30,000元及監禁一年。