雜嘜退燒藥「清零」必理痛早已斷市　只剩散裝　藥房料短期難補貨

第五波新冠病毒疫情下，病毒未「清零」，超市貨品、食物甚至藥物已被「清零」。《香港01》記者到多區藥房、便利店、超市巡視，發現不少港人常買品牌的退燒藥，包括必理痛、幸福、樂信等已售罄，連「雜嘜」品牌亦被掃光，藥房指已斷貨多時，農曆新年後至今都未能補貨，引述代理商稱，或3月底才能補貨，但散裝「撲熱息痛」仍有貨。

港九藥房總商會理事長林偉文認為，港人是「恐慌性購買」，因為袁國勇提及「必理痛」，令有品牌的退燒止痛藥均缺貨，供應商亦難以短期內應付大量需求。他希望政府可更新資訊，讓市民選購成份相同的散裝撲熱息痛。



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藥房、便利店、連鎖店全售罄

在觀塘順利邨，記者巡視德安藥房、回春堂藥行、Vango便利店和萬寧，所有必理痛、幸福傷風素、樂信感冒靈等退燒止痛藥，均被居民搶購一空，貨架上僅剩餘一些抗敏素及胃藥，但無人問津。

記者向店員查詢何時才有新貨到，惟店員表示現時已斷貨，要等供應商通知。

不少居民則繼續排隊購買快速測試套裝及消毒液等防疫物品，有藥房為免太多人流湧入店內，甚至關上鐵閘，僅開一扇窗與顧客交易。

3月2日，記者巡視觀塘順利邨多間藥房、便利店和連鎖店，所有必理痛、幸福傷風素等退燒止痛藥，均已售罄。旺角有藥房職員建議，可購入散裝撲熱息痛，但存貨亦不太多。（蔡正邦攝）

旺角多間藥房斷貨 未見有炒價

旺角的多間藥房，亦未能買到退燒藥。彌敦道的老牌藥房「安康寧」的負責人謝先生說，過年後必理痛等藥物就補不到貨，之前的貨尾已經售完。他認為，藥房同行和商家都不會囤貨，認識的行家亦沒有抬高價格變「炒價」，而客人主要買一兩盒，藥房只會賣出合適的數量給真正有需要的市民。

3月2日，記者巡視觀塘順利邨多間藥房、便利店和連鎖店，所有必理痛、幸福傷風素等退燒止痛藥，均已售罄。旺角新興藥房廖先生指，必理痛要最快3月底才有貨。（蔡正邦攝）

或最快3月底才能補貨

旺角登打士街的「新興藥房」負責人廖先生指，目前其店舖沒有必理痛，斷貨約一個多星期，他稱由於供應商沒有貨，據他所知最快3月底才有貨，不過仍是未知之數。他指，市民主要買一至兩盒，「有得賣仲有人排隊，我哋冇得賣，所以冇人排隊。」而其店舖有其他牌子的退燒藥，不過貨量有限。

記者周一在東涌一間藥房購入韓國版的撲熱息痛，但周三該款藥物亦售罄。（香港01記者攝）

韓國版撲熱息痛亦售罄

而在東涌富東邨的一所藥房，記者發現周一（28日）「特效必理痛」早已售罄，僅餘韓國製造另一款含有「撲熱息痛」的退燒藥。記者周三（2日）再到該藥房，發現連韓版撲熱息痛在內的所有退燒藥均已售罄。藥房職員稱，「已落單給供應商，但都沒有回音，無人肯發貨過來。」他直言不可能囤積。

不過在旺角、東涌等藥房，記者亦發現有散裝的撲熱息痛出售，藥房職員指，這些散裝貨與診所、醫院廚房給病人的撲熱息痛仍有市民購買，但部份市民有戒心，不願購入。

港九藥房總商會理事長林偉文認為市民「恐慌性購買」感冒退燒藥。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

藥房商會：恐慌性購買 一定不夠貨

港九藥房總商會理事長林偉文表示，現時必理痛和幸福傷風素等傷風感冒成藥的搶購潮十分嚴重，他形容是全港市民「恐慌性購買」，令全港缺貨，連代理商都無貨再出售：「是沒有供應，他們的貨是預計平時銷售，一窩蜂全部人都要，一定不夠貨。」他認為，必理痛在各地包裝不同，香港只能銷售香港的包裝，相信代理商短期內亦難以增加供應。

林偉文直言，因為政府專家顧問袁國勇接受訪問的時候，提及過「必理痛」，因此不少市民只信這一個牌子，必理痛最快售罄，之後「幸福傷風素」等港人熟悉品牌的止痛退燒藥，亦陸續被掃光。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



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建議購同成份散裝撲熱息痛 籲政府更新資訊

林偉文提醒市民不要盲搶藥，強調必理痛只是一個品牌，該品牌的主要成份為撲熱息痛（paracetamol），已多番向客人解釋普通撲熱息的藥敵與必理痛無大分別，惟市民並不相信。

「其實這一類藥，每間藥房依然有很多存貨，撲熱息痛有，但『必理痛』就沒有了。」他促請政府更新資訊，提醒市民可以到藥房配備撲熱息痛等藥物。

對於有藥房「炒貴藥」或囤積居奇，林偉文表示，已不斷提醒會員良心銷售，但坦言「日日都講都冇用，係有啲咁嘅人，嗰啲等錢交租就話知你」，又強調「炒貴藥」的藥房僅屬少數。

《香港01》已向必理痛所屬藥廠葛蘭素史克，以及其他缺貨退燒藥的幸福醫藥、樂信藥業查詢，正待回覆。

▼3月2日 AEON黃埔分店出現搶購潮▼



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衞生署：777款註冊藥含撲熱息痛 正要求增供應

衞生署表示，撲熱息痛（Paracetamol）可用於止痛及退燒,根據紀錄，本港現時有777個已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成份。署方已就市面可能出現有關藥物短缺的情況 ，與有關供應商及製造商，以及本地製藥業組織保持溝通及聯繫，並要求增加供應。

九龍中立法會議員楊永杰。（資料圖片 / 張浩維攝）

九龍中立法會議員楊永杰表示，收到大量確診者的求助電話，指他們藥物短缺，但其辦事處也難代為採購，因市面上出現藥物搶購潮，尤其兒童退燒藥最為短缺。他稱，目前大多確診者未能送入隔離設施，指定診所名額亦追不上感染人數，當局有必要為確診者提供藥物，建議當局為確診者提供藥物包，包含快速測試套裝、退燒藥、中成藥、口罩和清潔用品等。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

實政圓桌立法會議員田北辰認為，向確診者提供藥物包屬值得考慮的做法，雖然退燒止痛藥等屬基本藥物，理應可在市面上購買，但市民確診後要在家中隔離，難以購買藥物，向他們提供藥物包，可減少他們出外購藥的需要，降低傳播風險。不過他提到，政府要思考實際上如何向大量確診者派發藥物包。

選委界立法會議員謝偉俊。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

選委界立法會議員謝偉俊認為，任何有助確保確診者獲足夠藥物的舉措，也應該進行，但目前問題不是患者沒有足夠藥物，而是沒有患病的人士搶購藥物，強調目前藥物供應充足，「與病毒共存地區大把貨（藥物）」，呼籲市民做好本份，不要盲目大量搶購藥物。