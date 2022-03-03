藥房業界指市民「海嘯式」搶購較沙士誇張　籲不必搶購特定品牌

第五波疫情下，市面出現搶購潮，無論食品及藥物均被搶購一空。港九藥房總商會副理事長張德榮在港台節目《千禧年代》形容，搶購情況較03年沙士更誇張，消毒物品、退燒藥、喉糖等幾乎售罄，連貨倉亦沒有存貨，認為市民不必搶購某一品牌藥物。



▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼

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張德榮表示，近日市民搶購藥物、消毒物品情況較03年沙士更誇張，「消毒品、退燒藥丸藥水、喉糖都差唔多清晒，連自己個倉都無埋，等供應商分貨」，直言一般存貨可維持兩個月銷量，但近日市民「海嘯式」搶購，數天內已賣光。他認為，市民聽取政府專家推介而搶購某品牌藥物，但因非本地生產，仍依賴入口，倘供應商亦沒有存貨，相信1、2個月才可供港。

對於有藥物價格被抬升，他認為屬個別藥房的操守問題，或因來貨價貴或用炒價購入，故「貴買貴賣」，強調其他品牌的供應無問題。

▼檢測及確診求醫指引▼

此外，不少市民靠撲熱息痛紓緩病情，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒，不建議6歲以下幼童服用成藥，事前最好先諮詢醫生或藥劑師，而6歲或以上可服用，但要依足藥盒建議劑量，不要服用過量。他又指，布洛芬亦有助止痛退燒，與撲熱息痛降溫效果相差只有攝氏0.2度，一般不建議16歲以下人士長期服用這兩種藥物，因布洛芬有機會影響腸胃及心臟，須醫生指示才可長期服用。

一旦市民搶購不了有關藥物，他建議可多飲水、使用冰墊降溫、保持空氣流通、用暖水抹身等，如48小時後仍不退燒，甚至出現抽筋，應盡快求醫。

崔俊明又指，公立醫院對於紓緩性藥物需求增加7至10倍，預計日後推行全民強檢需求更大，但認為並非必須服用，例如喉嚨痛可利用蜜糖水滋潤，即使是中成藥如「連花清瘟膠囊」也證明可紓緩病徵，但最好先諮詢中醫是否適合服用。

▼紓緩輕症用藥列表▼

