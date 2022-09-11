馬季開鑼掀戰幔　李家超首次開鑼　馬迷目標贏百萬元買農田

今日（11日）是2022/2023年度馬季開鑼日，於沙田馬場揭開戰幔，特首李家超亦到場主持開鑼儀式，為醒獅點晴，之後又有全體騎師亦預祝馬迷好運。首場賽事將於下午1時展開。

馬場雖然重新開放予公眾入場，但須事先預約，記者於港鐵馬場站所見，有年長馬迷到場後才知悉要先預約，只能失望而回。

有觀馬逾30年經驗的馬迷表示，希望今季可贏得百幾萬元，購買一塊3,000多呎的農地，「玩下種下嘢」。他不願透露本金，但有信心達成目標，並指策略是落注「發霉騎師」，例如騎師黃俊，「咁耐無馬贏過，佢要贏馬吸引啲馬主畀馬佢騎」



沙田馬場重新開放予公眾人士入場觀戰，但只容許已預約人士進入。今日首場賽事將於下午1時開跑，戰幕開始前，特首李家超、民政及青年事務局局長麥美娟，以及一眾馬會管理層，主持開鑼儀式，為醒獅點睛。之後現場有醒獅表演，全體騎師亦預祝馬迷好運。

另外，馬場內設置開運銅鑼，馬迷可敲響銅鑼，寓意增添好運，迎接新馬季。入場者亦可體驗「從化馬場虛擬遊」，多角度走訪從化馬場的日常生活。

今天是馬季開鑼日，特首李家超到沙田馬場主持開鑼儀式。（夏家朗攝）

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「上、上、上、頂住！」下午1時頭場賽事開始，馬咪的叫喊聲此起彼落，不少人手持馬報「做功課」，不過疫情下現場仍有不少空位。觀賞賽馬逾30年的馬迷蔡先生表示，已有半年沒有進入馬場，認為防疫措施麻煩，「又要驗乜嘢，又要book（預約入場）乜嘢，又要二維碼，好多嘢啊！搞到無咩興趣啊！」不過為了入場，他亦只能接受。

問到新一季目標，蔡先生表示，希望贏取百多萬元，之後在香港購買一塊3,000多呎的農地，「玩下種下嘢」。他相信很大機會達成目標，亦已儲足「彈藥」本金，但實際金額是秘密。

至於投注策略，他表示「發霉騎師」，例如騎師黃俊是其心水，「咁耐無馬贏過，佢要贏馬吸引啲馬主畀馬佢騎」。不過他亦補充：「中唔中就唔知啦」。

蔡生表示，今季目標贏取過百萬元，以購買農田。（夏家朗攝）

另一位資深馬迷何先生表示，疫情下非常沉悶，「完全無節目，有馬睇有啲娛樂」。他續稱，現場氣氛始終較刺激，而且可仔細觀察沙圈情況，下注時更多資訊參考。不過他亦指，防疫措施下，部份人無法入場，今早已在門外見到數人未預約而未能入場。

何生表示，今日預備了3,000多元本金，每次下注約300元，過往最高紀錄曾贏得約10萬元，但今年未有特別目標，旨在娛樂。

何生認為，現場觀看賽事較刺激，而且可觀察到不同事物。（夏家朗攝）

馬迷岑先生則稱，本身以為新增過萬宗新冠肺炎個案後，馬場不開放予公眾。港人在疫情下沉悶，又無法北上娛樂，對現時可以入馬場感到開心。他估計，騎師潘頓今日可贏四場。