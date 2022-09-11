何文田邨、天悅邨等5公共屋邨污水樣本呈陽性　政府派16萬快測包

疫情持續高企，個案徘徊在逾萬宗個案水平。港府今日（11日）公布，因應九龍城區、深水埗區及元朗區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向5個公共屋邨的居民、清潔工和物業管理員派發合共約16萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。相關屋邨包括何文田邨、天悅邨、海麗邨等。



▼9月11日 部份污水呈陽性屋邨▼



當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關地點包括：

．九龍城區 — 何文田邨及常樂邨

．深水埗區 — 海麗邨

．元朗區 — 天悅邨及天澤邨

▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼



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政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。