李少光出殯｜政商界到場告別　陳國基、葉劉淑儀、鄧炳強扶靈

保安局前局長、前港區人大代表李少光日前睡夢中離世，享年73歲，今日（12日）於紅磡世界殯儀館舉告別禮及出殯。其子李霖恩大約10時33分手持李少光遺照步出靈堂，靈柩亦隨即放上靈車，大約10時38分離開，前往鑽石山火葬場。

多名政商界人士出席告別禮，包括前特首林鄭月娥、警務處處長蕭澤頤。另外，政務司司長陳國基、行政會議召集人葉劉淑儀、中聯辦警務聯絡部部長陳楓、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞等人扶靈。



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李少光昨日（11日）於紅磡世界殯儀館設靈，以基督教儀式舉行，今日則辦告別禮及火葬。根據現場派發的場刊，在今年8月13日的晚上，李少光感覺不適，入睡前情況緩和，翌日早上被發現在睡夢中離世。

今早多人出席告別禮，包括前特首、全國政協副主席梁振英、林鄭月娥、蕭澤頤、前立法會議員民主黨李華明等人亦有到場。

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到大約上早10時33分，李少光兒子李霖恩手持父親遺照步出靈堂，靈柩亦隨即運上靈車。負責扶靈的包括陳國基、葉劉淑儀、財政司副司長黃偉綸、陳楓、鄧炳強、曾國衞、商務及經濟發展局前局長、富衛集團主席馬時亨，以及全國政協代表、人稱「深圳李嘉誠」的黃楚標等八人。

靈車大約10時38分離開紅磡世界殯儀，前往鑽石山火葬場，經火化後正式告別塵世，化作一縷輕煙。

李少光於1974年1月成功投考加入人民入境事務處，成為入境事務主任，於1995年獲委任為入境處助理處長，於1997年升任副處長，並於1998年10月升任處長。2002年7月，李少光獲時任特首董建華委任為廉政專員，成為首位由紀律部隊出身的廉政專員。2003年8月，李少光接替辭職的葉劉淑儀出任保安局局長。

7.11李少光設靈

