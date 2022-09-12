擎天半島第一座14人未遵從強檢公告　6人共被罰款6萬元

新冠肺炎疫情未止，港府續於各區突擊抽查住戶強制檢測情況。政府表示，油尖旺民政事務處今日（12日）聯同警務處油麻地分區和衞生署，在尖沙咀擎天半島第一座的出入口查核受檢人士的檢測證明。在約三小時的執法行動中，政府共檢查了約370名受檢人士，有14人未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，當中六人被票控，各罰款一萬元，即合共六萬元。



港府表示，今日約8時起，在尖沙咀擎天半島第一座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求接受檢測，行動至上午11時結束。

政府續指，行動共檢查了約370名受檢人士，當中14人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測。另外，政府向當中六人發出了一萬元的定額罰款通知書，即合共收取六萬元罰款。

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政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款一萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。發言人強調，不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（五萬元）及監禁六個月。