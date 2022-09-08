強制檢測｜增67幢涉擎天半島　美孚新邨、大埔中心多幢污水陽性

醫務衞生局周四（8日）晚上發出新一份強制檢測公告，有67幢住宅大廈上榜。當中53幢曾有多名住戶染疫，將軍澳區成重災佔七幢，包括日出康城LP6 2座及維景灣畔16座等。其他地區方面，有尖沙咀擎天半島1座、深井碧堤半島8座、鑽石山宏景花園1座等。

此外，有14幢大廈污水陽性上榜，當中包括六幢美孚新邨及五幢大埔中心。



▼9月8日強制檢測公告▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有67幢大廈須強制檢測，當中53幢曾有多名住戶染疫，將軍澳區共有七幢住宅大樓上榜，為各區之首，涉及日出康城LP6 2座、日出康城領都3座（左翼及右翼）、煜明苑熹明閣、維景灣畔16座、翠林邨碧林樓、寶林邨寶德樓。

其他上榜大廈包括尖沙咀擎天半島1座、深井碧堤半島8座、鑽石山宏景花園1座、青衣盈翠半島7座等。

另外，有14幢大廈污水陽性上榜，當中六幢美孚新邨，當中五幢為第二期，其餘的為第三期。另外，大埔中心亦有五幢上榜，涉及1至5座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站（截至9月9日）▼



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政府周五（9日）將於南區鴨脷洲邨、荃灣梨木樹邨、深井碧堤半島及青衣長宏邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）預約合適時段進行檢測。