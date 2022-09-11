強制檢測｜增78處將軍澳重災　遍佈寶琳、坑口、調景嶺、日出康城

醫務衞生局今晚（11日）晚上發出新一份強制檢測公告，有78幢住宅大廈上榜，其中有50幢有較多患者居住，將軍澳佔8幢為重災區，上榜大廈遍佈寶琳、坑口、調景嶺、日出康城，其中日出康城 MALIBU及維景灣畔都有兩幢上榜。沙田區、觀塘區、葵青區及黃大仙區亦各有5幢上榜。

此外，另有28幢大廈因污水陽性而上榜，當中大埔帝欣苑的1至4座、24至33座，即合共14幢均榜上有名；而馬鞍山觀瀾雅軒，全屋苑6幢更須強檢。

若有人曾有9月5日至11日期間，曾於有關地點身處超過兩小時，須於明日及周一（12或13日）進行核酸檢測。



▼9月11日部份強檢大廈▼



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蔚藍灣畔、清水灣半島、日出康城LP6各一幢納強檢

根據最新的強檢名單，有50幢大廈因陽性檢測個案曾到訪，即有較多居民確診，故被納入強檢公告。其中將軍澳佔最多，共有8幢，遍佈將軍澳四區。

其中在坑口，分別有蔚藍灣畔1座、富寧花園6座、清水灣半島5座；寶琳有茵怡花園7座；調景嶺有維景灣畔10座和11座；至於日出康城，則有MALIBU 2A及2B座、日出康城LP6 1座。

▼9月11日強制檢測公告▼



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沙田帝堡城、鑽石山星河明居又有大廈要強檢

此外，有四區各有5幢上榜。沙田區有沙田愉翠苑愉歡閣、沙田禾輋邨豐和樓、沙田帝堡城、大圍顯徑邨顯揚樓、馬鞍山利安邨利豐樓。

而觀塘區，便有牛頭角彩德邨彩信樓、秀茂坪寶達邨達富樓、秀茂坪曉麗苑曉和閣、藍田平田邨平真樓，以及油塘鯉魚門邨鯉意樓。

葵青區有葵涌麗瑤邨貴瑤樓、葵聯邨聯喜樓、石蔭邨智石樓、葵盛東邨盛樂樓和青衣青盛苑。

最後在黃大仙區，則分別有慈雲山慈民邨民健樓、黃大仙竹園北邨蕙園樓、鑽石山星河明居 A座、鑽石山龍蟠苑龍璋閣、鑽石山富山邨富信樓。

馬鞍山的觀瀾雅軒全屋苑6幢要強檢。（互聯網）

28幢大廈污水陽性 大埔帝欣苑佔一半

根據公告，另有28幢大廈因污水樣本檢測呈陽性，故同樣須接受強制檢測，當中大埔佔18幢，而大埔帝欣苑更佔14幢。區內普益街1-23號(單號門牌)大廈、廣福道26-62號(雙號門牌)大廈、懷仁街15-53號(單號門牌)大廈都上榜。

馬鞍山的觀瀾雅軒，全屋苑6幢亦要強檢。其他污水大廈有葵涌荔景山路274號華豐園、東涌迎東邨迎喜樓、薄扶林碧瑤灣20座及21座。

▼各區流動採樣站（截至9月12日）▼



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政府明日（12日）將於南區鴨脷洲邨及黃大仙竹園北邨重開流動採樣站，位於柴灣興民邨的流動採樣站會延長服務日期至後日（13日）。當局提醒，市民現可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

▼9月10日中秋節晚上觀塘海濱人頭湧▼

