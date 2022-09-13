內地人無打針可入指定處所　何栢良倡抵港人士與港人疫苗要求相同

港府早前推行「臨時疫苗通行證」，令現時內地及澳門入境香港的人士，可以在無接種新冠疫苗下，180天有效期內可以進入指定處所，措施被批造成不公平。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，香港已是高風險地區，認為未打針的人來港有很高感染風險，一旦染疫會加重醫療系統負擔，故建議當局應劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」的要求。



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為便利短暫停留香港的人士進入「疫苗通行證」指明處所，港府於5月推行「臨時疫苗通行證」，容許未打針的海外人士申請進入指定處所。不過，由於海外及台灣人士須接種兩劑疫苗才可來港，故目前只有內地及澳門人才可以一針不打來港並進入指定處所。

措施近日惹來不少爭議，何栢良今（13日）在商台節目中表示，相信此為過渡措施，目的是方便海外旅客進入商場、餐廳等表列處所。他透露，新加坡亦有類似措施，惟該地的通行證只是有30日的豁免期，認為現時香港180日是太長，因香港屬高風險地區，未打針的人來港有很高感染風險，一旦染疫入醫院，會加重醫療系統負擔，故建議當局劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」的要求。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，當局應劃一「臨時疫苗通行證」與「疫苗通行證」的要求。（資料圖片）

他指，在港府政策推出時，內地、澳門及台灣的確診數字低，故當地居民較少誘因接種疫苗，但目前三地已更改政策，積極推動打第三針，香港在疫苗接種上已接軌，故認為應劃一疫苗接種要求。不過，他亦提出，如劃一疫苗接種要求，則要加強宣傳5歲至11歲疫苗接種，因全世界5歲至11歲兩針接種比率不高，如美國、英國只有分別30%及5%，「如果一家大細來港，食飯行商場，但小朋友就唔入得，咁就好麻煩。」

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何栢良早前表示，政府應該暫停或取消圍封強檢及強制檢測等成效較低的措施，被批評是否建議政府「躺平」。他今在節目中表示，取消強檢是基於科學分析，又指政府亦曾於2月25日至3月22日時因社會已有廣泛傳播，而暫停強檢。他重申，圍封強檢只是過渡性措施，不應該常態化，認為在有社會有多人染疫的情況下，此措施成效較低，不如集中資源推高接種率，如「洗樓」或「人釘人打針」。