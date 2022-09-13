曾祈殷認同大廈強檢未必有效截傳播鏈　倡投資源鼓勵打針派口服藥

政府現時每日發出強制檢測公告，有專家認為已失意義倡議撤銷。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今（13日）在電台節目受訪時則指，變種病毒潛伏期短，加上康復者或仍帶有病毒樣本，令大廈污水檢測驗出陽性，認爲港府若期望以大廈強制檢測截斷傳播鏈未必有效。

他提到，現時應聚焦及投放資源鼓勵接種疫苗，及保護長幼高危群組，另可加派口服抗病毒藥至年輕患者，免其傳播至家人。



曾祈殷指，變種病毒潛伏期短，加上康復者糞便都可能帶有病毒樣本，令大廈污水檢測驗出陽性，認爲港府若繼續期望以強檢減少個案未必有效。(資料圖片)

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日（12日）倡議撤銷強檢公告，認為現時本港每星期有7至8萬宗個案，如繼續以污水檢測作為指標控制疫情，已起不到斬斷傳播鏈的作用。他又指政府容許確診者居家隔離，但同時推行強檢公告，「邏輯性講唔通」，認為應取消強制檢測和圍封強檢，以免加劇市民的抗疫疲勞。

變種病毒僭伏期短 康復者糞便亦帶病毒

曾祈殷今日於商台節目《在晴朗的一天出發》指，大廈強制檢測的作用是找出隱形傳播者和截斷傳播鏈，但科學證據顯示，變種病毒潛伏期短，加上康復者糞便都可能帶有病毒樣本，令大廈污水檢測驗出陽性，認爲港府若繼續期望以強檢減少個案未必有效，「要切斷傳播鏈，未必咁有機會做得到。」他又指，「要（繼續）做（大廈強檢）唔係問題」，若措施維持，應改善現時強檢公告來得太快、市民未能及時檢測的問題，「政府要諗方法令佢哋按時做。」

曾祈殷續說，明白政府正陷於兩難，在防疫措施上需要向社會展示「不躺平」 ，「（政府）要畀市民知做緊好多嘢」，但他認為政府應釐清現時的抗疫目標，「究竟係要高度截斷傳播鏈，定係集中係高危群組截斷傳播鏈，例如一老一嫩。」他續說，港府目前應以盡量減少未打針人士感染和入院為主，以免癱瘓醫療系統，認為當局應投放資源鼓勵接種疫苗，另可擴大派發口服抗病毒藥至年輕患者，免其傳播至家人。並確保若家庭有人確診，兒童和長者都要做檢測。

曾祈殷。（資料圖片）

籲家長不應等新疫苗抵港 越早接種越好

他又認為，鄰近地區已相繼引入復必泰兒童疫苗配方，認為港府應加快步伐，與藥廠洽談，「都拖咗好耐」，他又呼籲家長不應等待復必泰兒童疫苗配方抵港，始帶子女打針，指兒童越早接種越好。

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