理大衝突｜女護士穿黑衣戴泳鏡現場被捕　認暴動還柙候判

2019年11月反修例運動期間，警方圍堵理工大學，多區亦發生衝突，多人被捕。其中被捕的8男3女被控暴動等罪，案件今(13日)在區域法院審理。一名登記女護士認罪，還柙至10月25日求情，其案情指她被制服時，身穿黑衣，頭戴泳鏡和防毒面具，被搜出有針筒、生理鹽水等。另外10名被告則不認罪，其案件開審。



女被告余嘉晴（23歲），被控於 2019 年 11 月 18 日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

女護士被制服時穿黑衣戴泳鏡

案發時任護士的余嘉晴，她承認的案情指，警方自2019年11月11日，在理大外圍設防。示威者於同月18日在油尖旺一帶聚集。警方在晚上9至11時，在彌敦道一帶推進，示威者則築起傘陣和向警方掟約 250 枚汽油彈，警員施放催淚彈。警方於晚上11時半展開圍捕，有示威者向咸美頓街或碧街方向逃跑。余在碧街附近被制服，當時余穿黑衣，戴泳鏡和防毒面具，被搜出針筒、生理鹽水、膠布、醫療棉花等。

同案的10名被告：雷曉天（24歲）、梅晉豪（23歲）、吳卓泓（22歲）、吳悅橋（25歲）、柯俊明（23歲）、安俊彥（20歲）、潘伊晴（24歲）、戴卓欣（20歲）、王智勇（22歲）、黃添樂（25歲），他們否認暴動罪，吳悅橋另否認1項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於同日在彌敦道 525 至 543 號管有噴漆，案件現正審理。

案件編號：DCCC 750/2020