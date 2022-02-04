侍應理大圍城期間被截　搜出藏鎅刀及他人證件　判囚7個月

男侍應在2019年11月理大圍城期間，被警截獲並搜出他有鎅刀、六角匙及他人射箭總會會員卡，早前被裁定管有用品作非法用途等罪，案件今(4日)在九龍城法院判刑，裁判官指被告經審訊後被定罪，悔意來得有點遲，又指當天理大情況嚴重，暴力及破壞的情況多，被告更盜用他人證年以便進出校園，判被告入獄7個月。



被告劉思衛(27歲)，被裁定一項管有適合作非法用途的工具及兩項盜竊罪成，控罪指他於2019年11月18日，在紅磡火車站天橋上近A1出口，管有1套六角匙、4把剪刀及1把𠝹刀，並意圖作非法用途使用；及在同月12至18日，在理大偷竊2張香港射箭總會的會員卡。

裁判官梁雅忻判刑時透露，感化官報告指被告已感後悔，惟他經審訊定罪，悔意來得遲而幫助亦有限，考慮到被告身上搜出的六角匙仍在包裝內，接納他應未有使用，然而理大當時的情況嚴重，暴力行為及毀壞情況襜多，被告從理大出來，身藏剪刀及鎅刀等，加上他盜取了2張他人的會員證，以便盜用他人身份用以進出理大校園，3項控罪共囚7個月。

被告在審訊時曾透露，他於11月14日，即被捕前4天進入理大，原本是支持「和理非」，後來見到有示威者斬樹制箭，感到害怕並打算離開，但又見有人拿著鎚仔進入校園遂折反。他又稱六角匙是準備踏單車時使用，又稱當時有示威者在理大設立類似海關的關卡，他欲以該兩張會員卡偽裝成學生。但後來又改口稱，拾到後打算離開理大後交給警方。惟裁判官認為他說法互相矛盾，不合常理，又指他明明可以及早離開現場，卻仍然留下，他帶著該些物品，必然準備用作非法用途，最後裁定他罪成。

案件編號：KCCC 818/ 2020