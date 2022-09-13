疫情｜增7218宗連跌五日　衞生署：或因市民中秋節檢測意欲下降

本港新冠病毒疫情持續，衞生署今日（13日）公布新增7,218宗個案，個案連續第五日呈下降。今日再多10人離世，涉5男5女，年齡介乎52至95歲。另外，昨日（12日）呈報一宗確診兒童危殆個案，一名已打兩針科興疫苗的10歲男童出現腦癇症，男童情況好轉，由危殆轉嚴重，現時可自行呼吸。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港確診數字在過在去三、四日有輕微回落，回落原因或因中秋假期市民檢測意欲下降有關，需要起碼兩星期時間才能判斷疫情整體發展方向，現時個案徘佪在7,000至8,000水平，強調仍屬相當高水平。



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BA.5佔整體個案達68.8%

今日新增7,218宗個案，本地個案佔7,067宗，包括1,934宗為直接核酸陽性，經核實的快測陽性個案佔5,133宗。而輸入個案佔151宗。另外，現時BA.5佔整體個案達68.8%，BA.2.12.1約佔3.8%，BA.2.2個案約佔18.5% 。

歐家榮表示，本港確診數字在過在去三、四日有輕微回落，回落原因或因中秋假期市民檢測意欲下降有關。現時個案數字對比5月份時，每日平均200至300宗個案，而個案在8月中旬開始，由每日5,000宗升至9月上旬的1萬宗，現時數字仍然徘佪在7,000至8,000水平，強調仍屬相當高水平。

他又指，即使污水監測、港大病毒有效即時繁殖率均有輕徵下跌，不過病毒繁殖率數字仍超過1，達到1.1273，即患者有機會傳染多於一個人，料個案數字在未來一段時間，仍會維持約此水平。污水監測方面，9月上旬曾檢測每日每一公升污水錄得50萬至60萬拷貝病毒，而現時過去三日病毒降至50萬以下，但仍然是非常高的水平。

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歐家榮：起碼兩星期才能判斷疫情趨勢

歐家榮表示，過去三個月，局方發現疫情走勢有時橫行且上升速度緩慢，但相隔一段時間又會再次上升，例如7月下旬至8月上旬，有兩至三星期的確診個案有放緩跡象，即時繁殖率低於1。但在8月中旬，BA.5病毒又再次加快疫情上升速度，因此疫情未來走勢都要觀察較長時間，起碼兩星期時間才能判斷疫情整體發展方向。他又提醒，現時個案仍然高企，希望市民緊守各項防疫措施。

另外，瑪嘉烈醫院兒童深切治療部的10歲男童情況好轉，神智清醒，現時可自行呼吸，醫管局指，由於不需要高流量氧氣供氣，男童情況由危殆轉嚴重。醫院將安排男童進行磁力共振及腦部檢查。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞再次呼籲家長，應盡快帶子女接種疫苗，尤其是免疫力差、長期病患的兒童，以確保得到周全的保障。

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死亡個案方面，今日新增10人離世，涉5男5女，年齡介乎52至95歲，其中五人未完成接種三針。個案涉及一名52歲、打兩針的女患者，她本身患有癌症，癌細胞已擴散到腹腔及骨，亦因癌症引致的腹水，兩邊肺部亦有肺積水，病人於9月10日確診，延至9月12日離世。醫管局相信其主要死因為癌症末期引發死亡。

至於其他九名患者均為69至95歲，全部死者均有慢性或長期病，當中一名89歲男患者，在住院期間，突然昏迷，電腦掃瞄發現兩邊腦部出血，醫管局相信其死因應該與腦出血關係較大，其餘皆因新冠病毒及長期病患而引發死亡風險。