疫情｜內地昨增915宗本土個案　廣州：跨市返穗「三天兩檢」

國家衛健委公布，內地昨日（12日）新增915宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有5417宗確診病例，累計報告247320宗確診病例，5226人死亡。



內地昨日新增188宗本土確診病例，其中包括四川126宗，西藏11宗，北京10宗，內蒙古8宗，山東7宗，廣東7宗，遼寧3宗，雲南3宗，新疆3宗，江西2宗，廣西2宗，甘肅2宗，江蘇1宗，福建1宗，湖南1宗，重慶1宗。另有54宗境外輸入病例。

同日新增727宗本土無症狀感染者，其中包括西藏199宗，貴州145宗，四川84宗，江西51宗，廣西39宗，山東34宗，湖北32宗，新疆23宗，遼寧22宗，甘肅22宗，黑龍江21宗，內蒙古19宗，陝西13宗，北京6宗，廣東4宗，河北3宗，雲南3宗，天津2宗，海南2宗，青海2宗，福建1宗。另有79宗境外輸入無症狀感染者。

廣州：跨市返穗「三天兩檢」

在廣東，就中秋節後防疫安排，廣州疾控提醒，倡導所有跨市出行人員，返回後及時向社區報備，並開展核酸三天兩檢；返程出行做好個人防護，市民需妥善保留個人交通出行信息以備查驗，全程佩戴好口罩，做好個人防護，並嚴格落實測溫、掃碼、戴口罩「三個100%」措施。

還有返程做好健康監測，如出現發熱、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退、咽痛等新冠肺炎相關症狀時，盡快到醫療機構就診排查，核酸檢測結果出來前，不乘坐公共交通工具，不參加聚集性活動，「兩點一線」上下班，減少人員聚集。最後是密切留意疫情走勢，民眾返回後若發現近14天到過中高風險地區以及有本土疫情報告的城市、與陽性人員同乘交通工具或活動軌跡有交集要主動向社區報備，並配合做好疫情防控措施。

新疆庫爾勒市靜態管理7天

此外，昨日新疆庫爾勒市疫情防控工作指揮部發佈公告，指9月10日晚，九鼎市場檢出了陽性病例，環境採樣呈陽性，9月11日，在多個低風險小區相繼出現新發病例，存在很多不確定性因素，給全市的疫情防控工作帶來了新的巨大挑戰。

為及時切斷人流鏈條，盡快阻斷疫情傳播蔓延，切實保障各族群眾生命安全和身體健康，經庫爾勒市疫情防控工作指揮部研究決定，自當日10時起，在全市實行臨時性靜態管理措施，時間暫定7天。