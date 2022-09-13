8000萬六合彩｜中秋金多寶攪珠結果有得對　3注中各得2922萬

六合彩中秋金多寶今晚（13日）攪珠，由於近四期頭獎無人中，上期二獎也無人中，金多寶達6,000萬元，馬會估計10元一注獨中，可捧走8,000萬元橫財。投注時間晚上9時15分截止，投注額逾1.82億元。



在今日中午午飯時間，作為十大幸運投注站之首、即攪出最多頭獎彩票的中環士丹利街投注站，人流高峰期一分鐘內有高達50人前來排隊，大部份人是中環白領族和上班族，人龍排至站外行人路。



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今晩六合彩中秋金多寶攪出的號碼為：2、4、20、38、40、46；特別號碼為：11。

今晚有3注中，每10元一注派彩2,922萬元，即頭獎彩金接近9,000萬元，比原先預計多約1,000萬元。二獎有4.5注中，每注派彩205萬元；三獎有186.5注中，每注派彩13萬元。

六合彩中秋金多寶8000萬元頭獎攪珠結果。(馬會直播畫面截圖）

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曾有兩次中秋金多寶在9.13攪珠 13及19均攪出

六合彩中秋金多寶攪珠今晚舉行，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。馬會統計，過往曾有兩次中秋金多寶攪珠同樣於9月13日舉行，兩次攪珠結果中，均出現「13」號及「19」號。

歷年中秋金多寶最旺7和15

2016年出號碼分別為1、13、19、21、38、49、(23)；2011年就攪出11、13、16、19、28、46、(22)。歷年中秋金多寶中，「7」和「15」共出現10次，「12」、「28」、40」及「43」出現8次。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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持票或電話投注 中獎逾500萬元須明日致電登記

馬會提醒，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於明日（14日）下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用互動投注服務途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外）。

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