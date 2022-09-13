六合彩中秋金多寶｜中環投注站人龍排出街　白領：中咗8000萬自肥

中秋金多寶2022今晚（13日）攪珠，此期六合彩若十元一注獨中，可捧走8000萬元頭獎彩金。中午午飯時間，作為十大幸運投注站之首的中環士丹利街投注站，人流高峰期一分鐘內有高達50人前來排隊，大部份人是中環白領族和上班族，人龍排至站外行人路。



中環士丹利街投注站9月13日站內人龍布滿整個等候區域。高峰期伸延至投注站外的士丹利街行尾。（李澤彤攝）

截至下午3時 投注額逾1億1千萬元

截至下午3時，8000萬元頭獎中秋金多寶202投注額已逾1億1千萬元，而在中秋長假後的第一個工作天，有在中環上班逾5年巿民中午到中環士丹利街投注站買彩票，笑言中秋假期後首個工作日未回復工作狀態的他說：「中咗六合彩第一件事緊係唔返工啦，唔使日日逼地鐵，最好就中咗乜都唔洗做，疫情好返即刻環遊世界。」

中環士丹利街投注站一分鐘有50人前來排隊

作為十大幸運投注站之首的中環士丹利街投注站，人流高峰期一分鐘內有高達50人前來排隊，大部份人是中環白領族和上班族，人龍排至站外行人路。當中，包括白領馮先生亦趁午膳時間特意前來購買彩票，碰碰運氣：「真係中咗8000萬都係拎嚟食，唔同人分，自私食，一定唔同人夾。」

巿民韓小姐表示，近三年的疫情打亂人生計劃，對獎金沒太大期望：「因為疫情大失預算，所以都冇乜期望，彩金係嚟自運氣，係娛樂性嘅投資。」另外巿民黃先生指贏得8000萬會置業。「主要想改善居住環境，希望小朋友有更好的學習條件，為佢哋未來發展著想，希望有多筆錢比佢哋讀書。」

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曾有兩次中秋金多寶在9.13攪珠 「13」及「19」均攪出

六合彩中秋金多寶攪珠今晚舉行，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。馬會統計，過往曾有兩次中秋金多寶攪珠同樣於9月13日舉行，兩次攪珠結果中，均出現「13」號及「19」號。

歷年中秋金多寶最旺「7」和「15」

2016年出號碼分別為1、13、19、21、38、49、(23)；2011年就攪出11、13、16、19、28、46、(22)。歷年中秋金多寶中，「7」和「15」共出現10次，「12」、「28」、40」及「43」出現8次。

中秋金多寶明晚（13日）攪珠，將會有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。（馬會圖片）(編按：馬會提供圖字有錯，「攬」應為「攪」)

▼2021年 9月21日中彩金多寶▼



近四個中秋金多寶，均攪出相連號碼，共有五組雙連，及一組三連：

2021年攪出「14、15」、「25、26」；

2019年「11、12、13」；

2018年「5、6」、「40、41」；

2017年「45、(44)」。

中秋金多寶明晚（13日）攪珠，將會有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。（馬會圖片）

馬會表示，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於9月14日（星期三）下午5時正前致電馬會熱線1817登記，使用互動投注服務途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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▼中環士丹利街投注站地面層▼



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▼中環士丹利街投注站1樓▼



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▼中環士丹利街投注站2樓▼



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▼中環士丹利街投注站3樓▼

