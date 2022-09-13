MIRROR演唱會｜阿Mo病情由嚴重轉穩定　正在神經外科病房留醫

MIRROR演唱會7月底發生嚴重意外，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍留醫。伊利沙伯醫院今日（13日）表示，傷者的情況已由嚴重轉為穩定，維生指數穩定，並由離開深切治療病房ICU，轉到神經外科病房留醫。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo：已接受須長時間留院治療

伊利沙伯醫院發言人今日表示，傷者現時在伊利沙伯醫院神經外科病房留醫，傷者的情況已由嚴重轉為穩定，維生指數穩定。

其父李盛林牧師上周六（10日）透露，阿Mo已毋須再用呼吸機輔助呼吸，情況由危殆轉為嚴重，並已進入第二階段治療；不過，李父憂慮拆除呼吸機後會引起痰液積聚而出現併發症。

李牧師引述阿Mo心聲說：「已接受須長時間留院治療，會安然面對。」

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