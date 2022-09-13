MIRROR演唱會｜阿Mo病情由嚴重轉穩定 正在神經外科病房留醫
撰文：王潔恩
出版：更新：
MIRROR演唱會7月底發生嚴重意外，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍留醫。伊利沙伯醫院今日（13日）表示，傷者的情況已由嚴重轉為穩定，維生指數穩定，並由離開深切治療病房ICU，轉到神經外科病房留醫。
▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼
+19
阿Mo：已接受須長時間留院治療
伊利沙伯醫院發言人今日表示，傷者現時在伊利沙伯醫院神經外科病房留醫，傷者的情況已由嚴重轉為穩定，維生指數穩定。
其父李盛林牧師上周六（10日）透露，阿Mo已毋須再用呼吸機輔助呼吸，情況由危殆轉為嚴重，並已進入第二階段治療；不過，李父憂慮拆除呼吸機後會引起痰液積聚而出現併發症。
李牧師引述阿Mo心聲說：「已接受須長時間留院治療，會安然面對。」
延伸閱讀：
▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼
MIRROR演唱會｜阿Mo父回應李澤楷援助1000萬：所有捐贈都為時過早MIRROR演唱會｜大國文化專人跟進阿Mo家人所需 會見2位受傷舞者MIRROR演唱會｜李澤楷個人名義向阿Mo家人提供1000萬 續付醫療費MIRROR演唱會｜阿Mo接受中西醫匯診 專注配合醫管局醫療方案