MIRROR演唱會｜阿Mo父回應李澤楷援助1000萬：所有捐贈都為時過早

電訊盈科有限公司（「電訊盈科」）執行董事兼主席李澤楷昨日（12日）表示以個人名義，為在紅館MIRROR演唱會中被巨型屏幕砸傷的舞蹈員李啟言阿Mo，提供1000萬港元支持。

阿Mo父親、李盛林牧師今日（13日）凌晨在社交平台感謝李澤楷，但指在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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未來治療方案需看阿Mo康復進展和醫護團隊建議

阿Mo父親李盛林在聲明中稱，鑑於現時阿Mo仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，他們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧啟言現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案，需要看啟言康復的進展和醫護團隊的建議。

李父指MakerVille 及大國文化承擔所有醫療費用承諾 能百分百專注治療需要

李父又指，由於MakerVille 及大國文化作出承擔啟言的所有醫療費用的承諾，使他們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要。 自第一封代禱信發出後，有個別教會提出為阿Mo的情況而內部集資，亦有個別人士想在物質上供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與，並有李澤楷先生所提出個人的捐贈。

阿Mo父親李盛林：帶著感恩和謙卑的心謝卻好意

不過，李父帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為他認為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



李盛林回應李澤楷捐款聲明全文：

對於日前李澤楷先生及相關公司對啟言作出的關注、慰問和探訪，我們作為家人向李先生表達謝意。鑑於現時啟言仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，我們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧啟言現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案需要看啟言康復的進展和醫護團隊的建議。



由於MakerVille 及大國文化作出承擔啟言的所有醫療費用的承諾，使我們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要。 自第一封代禱信發出後，有個別教會提出為啟言的情況而內部集資，亦有個別人士想在物質上供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與，並有李澤楷先生所提出個人的捐贈。請容許我們在此帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。



在政府的「跨部門工作小組」還未發表最後的調查結果，責任誰屬尚未能判斷。要待最後的調查結果公佈後才能作出妥善處理，還啟言及其他受傷的舞者一份尊嚴和公道，給予演藝行業一個安全的保障，並期望涉事單位能付上相關的責任。



對於一個廿多歲的青年人來說，前路本應是一片光明的，然而啟言現階段卻只能靠別人照顧他生活上每一個最基本的舉動和細節。雖然他的心理素質漸趨正面，但是他往後的人生是怎樣，作為年老的父母都很擔心。若現況真的不能改善，而我們有一天安息主懷，我們將懷著遺憾和難過而離開。



我們都是出於基層家庭的神職人員，面對前面眾多因素的挑戰，為啟言作出任何的決定都會對他日後有重大的影響，盼神給予我們所羅門的智慧。



在此感謝李澤楷先生開展這話題，使我們思考如何為啟言未來的生活作出妥善和負責任的決定。



李澤楷12日表示，上周他與阿Ｍo家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申對此次事故的關注，並承諾會盡力提供協助。

李澤楷在聲明中表明，明白公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，將以個人名義，向其家人提供1000萬港元的經濟支持。

李表示，明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在艱難時刻出一分力，幫助阿Mo和他的家人。他又強調，此乃他本人的心意，無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響此次所作的經濟支援。