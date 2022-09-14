Crostini結業｜有人持$2300現金券未用　消委會指苦主有3件事要做

連鎖意大利餅店Crostini周二（13日）突然宣布全線結業，有購買Crostini餅卡、禮券的顧客隨即成立苦主群組。消委會總幹事黃鳳嫺今午（14日）表示，如有證據證明商戶完全無意圖、或無合理相信商戶在指明時間能供應禮券包含的商品，商戶或會觸犯《商品說明條例》中的「不當地接受付款」，消委會稍後會與海關協調處理有關問題。



另外，她提醒已購入禮券的消費者，現時應先找回收據，如以信用卡付款可聯絡銀行，以信用卡的退款機制要求涉事商戶的銀行退還未用款項；如以現金購買，則要待相關公司委託清盤人後，登記成為債權人，等待該公司清盤變賣所有資產後還債。



▼連鎖糕點店Crostini▼



如無意圖提供商品或犯《商品說明條例》 消委會將與海關跟進

Crostini全線結業，有購買Crostini餅卡、禮券的顧客隨即成立苦主群組。當中有部份顧客稱涉事餅店早前仍進行食物現金券及飲品券的推廣，質疑對方有意欺騙消費者，消委會總幹事黃鳳嫺今午回應指，如商戶完全無意圖或無合理相信商戶在指明時間能供應該些禮券包括的商品，商戶或會觸犯商品說明條例中的「不當地接受付款」，但她強調，當執法機關要執法時，要視乎個別個案的細節，消委會未來會與海關協調處理相關問題。

黃鳳嫺續指，在上述的條例，如商戶找到第三方繼續供應產品，或在合理時間內退款予消費者，可以免除相關的法律責任，建議涉事的連鎖餅店Crostini盡快就禮券安排向消費者交代。

消委會總幹事黃鳳嫺。（網上訪問截圖）

消委會暫接1宗投訴 不排除未來數天會上升

她又提到，因事件來得突然，暫時只收到1宗相關投訴，不排除未來幾日會收到更多相關投訴。她續指，現時收到的投訴中，投訴人以信用卡及電子支付在連鎖餅店Crostini購入大量食物現金券及飲品券，現時仍有價值約2300元的現金券及飲品券未用。

黃鳳嫺：應先找收據 信用卡或可借退款機制取回未用款項

至於已向Crostini購入禮券的消費者，黃鳳嫺建議他們首先要找出收據，並點算尚餘多少禮券未用，如是以信用卡付款的人，可致電發卡公司，以信用卡的退款機制要求涉事商戶的銀行退還未用款項，但每間信用卡公司有不同政策及時限，消費者宜先找出收據，再了解相關機制是否適用。

她續提醒消費者，如消費者是使用信用卡免息分期付款購買禮券，情形如同向銀行借錢，銀行已代為向相關公司支付，消費者是要向銀行「還債」，退款機制則未必適用。

現金購入禮券 要待涉事公司委託清盤人後登記成債權人

以現金購入禮券的人，同樣應找出收據，待Crostini委託清盤人開展程序時，消費者可向他們登記成為無抵押債權人，等待該公司清盤變賣所有資產後還債。黃鳳嫺坦言，成為無抵押債權人也不能肯定可獲得還款，而且需時較長，但仍建議消費者屆時去登記，「登充左咗過無登記。」