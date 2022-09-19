警成立e-Hub處理科技罪案及詐騙案　電腦分析關聯案件助更快破案

科技罪案及詐騙案日漸猖獗，警方經電子報案接獲的相關案件，由2019年約9,900宗急增至去年近兩萬宗。為加快處理案件進程，警方今日（19日）成立「電子報案處理及分析中心」（簡稱e-Hub），當接獲科罪及詐騙案後，會透過電腦分析整合懷疑相關的案件，經確認資料後可在同日內將案件轉介到刑事調查隊跟進。



另外，警方同日亦會針對科罪案及詐騙案作優化電子報案平台，新版面可讓市民填寫每宗交易情況、銀行戶口及社交平台帳號等，更可上載最多30個附件。警方稱，視乎上傳資料多寡及不同案件情況，警方實測是一般只需要幾分鐘可完成填寫。



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詐騙案佔整體刑事罪案四成 電子報案急增

目前詐騙案已成為本港主流罪案，據警方今年上半年統計，詐騙案已佔整體刑事罪案數字四成，其中科技罪案及詐騙案又佔整體詐騙案件約八成。電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮表示，近年網上報案平台使用率上升，有關科技罪案及詐騙案的電子報案更大幅增加，由2019年的9,900宗，增至去年近兩萬宗。

設e-Hub接報、分析及轉介案件

黃嶔榮表示，警方留意到大部份科技罪案及詐騙案均有關聯性，例如屬同一犯罪源頭等，加上警隊近年大力推行「數碼警政」，冀以科技加快辦案效率，故籌備設立一站式平台e-Hub。黃表示，e-Hub主要有三大功能，包括接報、分析及案件轉介。

透過電腦分析找出相聯案件 同日轉介跟進

黃嶔榮解釋，當警方收到有關科技罪案及詐騙案報案後、無論是經電子報案或到警署報案，e-Hub人員均會即時與報案人取得聯絡；確認案件詳情及報案人資料後，會透過電腦系統，根據報案人提供的相關銀行戶口、疑犯名字或社交平台用戶的相連性等，分析出相關案件，並會於同日將案件轉介刑事調查隊跟進。他指e-Hub可大大節省調查資源，提高偵破案件效率。

一星期七日、朝7晚11提供服務

至於人手方面，黃嶔榮指會因應案件數調整人手，並以將現有人手分早更及中更提供服務，e-Hub亦會在一星期七日、早上7時至晚11時運作，由於過往經驗顯示一般有零星個案在凌晨報案，且均屬不緊急個案，故暫不設凌晨更，但如未來會按需要考慮增設。他又說，視乎推行情況，不排除將e-Hub擴展至其他種類案件當中。

警方優化電子報案平台，將「科技罪案」一欄擴展至「科技罪案及詐騙案」。（廖雁雄攝）

優化電子報案平台

電子報案處理及分析中心高級督察陳靜娟則表示，為配合e-Hub成立，警方同日優化電子報案平台，將「科技罪案」一欄擴展至「科技罪案及詐騙案」，並就該些案件特點作優化，包括每宗交易匯款人及收款人銀行資料、虛擬貨幣交易資料、社交平台帳號等，更可上載最多30個、不大於25MB附件。

▼新舊電子報案平台對比▼



警方呼籲市民，當遇到科技案及詐騙案，報案時應盡量詳細填寫一切相關資料，讓e-Hub可精準分析案件，即時交予調查人員跟進。警方亦提醒，e-Hub主要處理非緊急案件，市民一旦遇上緊急情況，應致電999救求助。