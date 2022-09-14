提防網騙｜警個半月接23宗小紅書網購騙案　10大高危貨品逐件數

不少在港內地人有使用小紅書，警隊網罪科今日（14）在其facebook專頁「CyberDefender 守網者」指出，發現有騙徒伺機進駐小紅書「擴充業務」，假冒賣家出售貨品以騙取貨款，8月至今已有23宗相關網購騙案，以手袋、貨幣兌換服務及預訂隔離酒店房間為主。



內地興起使用小紅書，就連保安局局長鄧炳強亦有開通帳號，警方指出，在今年8月初至今，已接報至少23宗在小紅書發生的網購騙案，涉及貨品以手袋、貨幣兌換服務及預訂隔離酒店房間為主。

警方統計截至本月14日，高危貨品排行榜依次為：

1 主題公園/酒店套票



2 海鮮



3 傢俬/家庭用品



4 手袋



5 玩具模型



6 汽車/零件/服務



7 相機



8 電子優惠卷



9 本地旅行團



10 電器



警方提醒，無論在任何網上平台購物，應該了解該平台的用戶身份認證機制、追踪人數及獲讚人數，以評估賣方的可靠程度和信譽。（守網者fb圖片）

警方亦列出部份詐騙專頁：

1 Hong Kong/代訂預售



2 Jelly泰生活百貨



3 Playhappypig玩樂豬預訂區



4 Share 日韓台代購



5 幸運來手信 Pastelaria Han Van



6 惠港（日韓精選特賣場）



7 趣旅行



8 港澳金巴驛站珠海隔離



保安局局長鄧炳強9月10日中秋節宣布進駐小紅書及微博。（鄧炳強小紅書）

警方提醒，無論在任何網上平台購物，應該了解該平台的用戶身份認證機制、追踪人數及獲讚人數，以評估賣方的可靠程度和信譽。假如賣方帳號只有少量追踪者、少量評語、缺乏官方認證，並隱藏用戶資訊，便應加倍留神，並儘量選擇當面交收或貨到付款。

鄧炳強今年中秋進駐小紅書 寓意是團圓相聚

「小紅書」是中國知名的網路購物和社交APP，保安局局長鄧炳強在今年中秋節（10日）亦宣布進駐小紅書及微博，並上傳他遊覽元朗「燈籠街」的照片和視頻。他表示選在這個人月兩團圓的日子開通微博及小紅書賬號，寓意是和大家團圓相聚。