疫情｜粗死亡率降至0.11%與流感相若　何栢良：已有條件放寬防疫

本港疫情有緩和趨勢，死亡率亦大幅下降，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（15日）在電台節目中指出，隨著市民打針比率上升及新冠口服藥應用漸多，本港今年5月至最近的新冠病毒粗死亡率為0.11%，較今年初第五波時0.77%，以及第一至四波疫情時的1.68%大幅下降，亦與流感的0.1%粗死亡率相若。但他提醒目前仍有30萬長者未打針，建議要繼續推動兒童及長者打針，有助進一步推低死亡率。



何栢良今早在電台節目中指出，世界衞生組織最新的數字，全球的新冠粗死亡率有顯著下降，由最初未有疫苗時約2%，到最近的0.1%。本港5至9月的粗死亡率亦降至0.11%，較今年初第五波時的0.77%及第一至四波的1.68%大幅降低，與流感的0.1%相若，一些疫苗接種率高的國家，粗死亡率更降至0.04%，日本及南韓雖然近期疫情反彈，但疫苗接種率亦不低。近4個月的粗死亡率亦已低於0.1%。

何栢良表示本港新冠粗死亡率已降至0.11%。（資料圖片）

新冠死亡率下降，何栢良認爲關鍵是本港推動疫苗接種和使用新冠口服藥，若要再降低，應鼓勵未接種疫苗的30萬長者打針，因為本港數據顯示，接種兩針復必泰後感染的粗死亡率是0.05%，兩針科興則爲0.34%，三針科興則為0.07%。

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何栢良又指，社區需繼續做常態化檢測，但認爲封區强檢作用有限，應鼓勵有病徵人士做檢測，並區分已接種疫苗及未打針的市民，否則會造成抗疫疲勞，並認爲在疫苗通行證下，可以取消食肆每枱人數上限和表演處所容納人數上限等，相信對感染重症和死亡率不會有太大影響，「香港𠵱家，唔係等到11月，已經有條件係好多方面，可以調整防疫策略，即係市民講嘅放寬。」

行政長官李家超早前曾表示，不能視新冠病毒為流感，因流感的死亡率為0.1%，Omicron的死亡率則是0.6%，是流感死亡率的6倍。