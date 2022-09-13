疫情｜中秋假後學校呈報2886宗個案　23間學校共29班級停課

本港疫情反复，根據衞生署今日（13日）通報，中秋假期後學校共呈報2,886宗個案，涉991間學校，包括2,497名學生及389名教職員。有23間學校29個班級要停課。另有10間院舍報告個案，涉7間老人院3間殘疾院舍，其中葵涌耀耆頤養院暨日間中心新增7名院友及7名員工確診，40名院友要送去檢疫。



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學校確診個案假期後上升 23間學校涉29班級停課

衞生署衞生防護中心接獲學校自上周五（9日）至今早的呈報個案，顯示在中秋假期過後數字上升，新增2,886宗確診個案，涉991間學校，每間1至23宗，包括2497名學生及389名教職員。個案來自269間幼稚園、370間小學、324間中學及28間特殊學校。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左）表示，星期一接獲的學校呈報個案會較多。（葉海瀅攝）

上述991間學校中有777間，是在今早呈報於過去7有出現兩宗或以上個案而需要有個別班級停課，涉及23間學校共29個班級，包括5間幼兒中心、4間小學、8間中學及2間特殊學校。

歐家榮：暫時看不到學校數字有明顯下跌

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日收到的呈報中，有19間學校是新呈報有個案，涉及共24班別有聚集情況，故需要停課，當中有4間學校超過一班，包括：

1 )南區香港仔工業學校， 1A、 2B、 5C班，出現一共10宗個案，分別是3宗、 4宗及 3宗；

2 )迦南幼稚園（九龍塘），兩班別有個案，包括草莓組有6名個案（合共22人）； 楊桃組有3名個案（合共21人）；

3）三水同鄉會劉本章學校， P4B、 P6班，共有4個案；

4）啟思幼稚園（馬灣），在荃灣，兩班：K1C、 K2A班，每班各3宗。

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歐家榮解釋，星期一的個案數字會較多，主要原因是假期內可能有學生、教職員檢測呈陽性，通常在假期後的星期一向學校呈報，校方再呈報給衞生防護中心，一般到星期二的數字會平穩，暫時看不到學校數字有明顯下跌，要再觀察多幾日。

共10間院舍染疫 葵涌耀耆頤養院暨日間中心B區全部撤離

此外，有7間老人院共有14名院友及7名員工確診，其中葵涌耀耆頤養院暨日間中心共有7名院友及7名員工確診；該院舍合共89名院友及60名員工，集中在同一層樓的A、B兩個區。當中最早發病的俥案涉及一名護理員，已打三針疫苗，9月10日發病，同日核酸檢測呈陽性，快測陰性。9月12日再多4名員工及5名院友快測陽性，今早再多2名員工及2名院友快測陽性。受影響院友全住在B區，衞生署認為B區集中爆疫，已作出措施，將B區餘下約40多名院友送去檢疫。

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有3間殘疾院舍染疫全部都在沙田，涉及3名院友，分別是香港神託會耀安宿舍、保良局鄭翼之中心及鄰舍輔導會怡欣山莊各一名。上述7間老人院和3間殘疾院舍，合共有97名院友被列為密切接觸者。