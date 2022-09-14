疫情｜新增7579確診個案　張竹君：各類指標都見到有少少回穩

新冠肺炎疫情嚴峻，本港今新增7579確診個案，雖比昨日確診數字多，但仍維持於7000宗的水平。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，仍要觀察多幾日才可知疫情是否有回落。雖然各類指標都見到「少少回穩」，但仍要看BA.5病毒株佔整體個案的比率是否已見頂。

醫管局呈報，今日多10人死亡，當中四人未有完成接種三針新冠疫苗。另外，明愛醫院內科病房爆疫，一名90歲患者在出院篩查時檢測到確診，病房內再多2人感染，13名病人被列為密切接觸者需檢疫。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，仍要觀察多幾日才可知疫情是否有回落。（劉夢婷攝）

本港新增7579確診個案，為連續第六日確診數字維持於一萬宗以下。張竹君表示，檢測中心核酸檢測陽性數字有輕微上升，但由於確診數字大部分均為快測陽性個案，現時的快測數字是反映兩、三日前的數字，故仍需觀察多幾日才可知有沒有上升，「大家放假時都有勤力做快測，定係有時會懶無做，我地都唔知。」

她又指，各類指標都見到有「少少回穩」，故現時要關注染BA.5病毒株的個案是否已見頂。現時染BA.5病毒株佔整體個案約七成，如比率上升或會有更多傳播，故仍要多看幾日觀察假期後有沒有反彈。

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醫管局呈報，今日多十人死亡，為八男兩女，年齡介乎72至99歲，十人中有四人未有接種三針的新冠肺炎疫苗。

醫管局前行政總裁梁柏賢昨在社交媒體中表示，由5月起新一波疫情，死亡率已下降至0.0098%，與流感死亡率相若。張竹君被問到是否可視新冠肺炎為風土病時，未有正面回應問題，但承認在5月後死亡率比起第5波時低。她估計，是因為不少人接種了三劑疫苗，加上在第五波時有不少人染疫。

醫管局前行政總裁梁柏賢昨在社交媒體中表示，由5月起新一波疫情，死芒率已下降至0.0098%，與流感死亡率相若。（梁柏賢FACEBOOK截圖）

她又指，5月至今死亡人數達400多，當中有七成為80歲以上有320多宗，死亡率為2%，故呼籲年紀大的長者應接種疫苗，以防染疫後的重症及死亡率。

另外，明愛醫院內科及老人科康復病房，一名90歲女病人出院篩查時檢測到確診，病房內再多兩人確診，13名病人被列為密切接觸者需檢疫。三名病人現正隔離治療，其中一人因自身病情況嚴重，其他二名病人情況穩定。

至於院舍方面，八間老人院及殘疾院舍有11名院友及2名員工確診，共80名院友需要檢疫。

八間老人院及殘疾院舍有個案：



1.灣仔的敬褔護老中心

2. 北區的江夏護理安老中心

3.中西區明愛恩翠苑

4.荃灣老人中心有限公司

5. 灣仔仁和居

6.東華三院陽城紀念長期護老院

7.東華三院李恩李鋈麟父子樂活熙庭

