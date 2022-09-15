檢疫「3+4」實施訪港人數8月下旬數字升　對比疫情前恢復僅約1%

本港今年8月中旬起將入境檢疫人士的檢疫要求改為「3+4」，即3日酒店及4日家居隔離。旅發局今日（15日）公布，8月訪港旅客數字初步統計約6萬人次，當中內地訪港旅客最多，逾4.8萬人次，每日平均訪港旅客約1,500人次。而在政府調整至「3+4」後，8月下旬每日增至2,100人次訪港。不過相比起疫情前水平，恢復只有約1%。



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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根據旅發局數據，7月旅客總數為48,048人次，當中內地旅客佔40,083。而在８月起實施「3+4」後，訪港旅客總人次比７月多出１萬人次，達到59,610人次，內地旅客仍佔最多，為48,295人次。而１月至８月的總人次為183,662，內地訪港旅客仍然佔大比數，達到150,335人次，整體按年增加245.1%。旅發局指，旅客到訪目的主要選擇香港作為過夜停留的中途站﹑探親﹑商務或有必要出行。