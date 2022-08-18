初創公司研AI眼睛　助辨識物件與距離　視障人士疫下出行不再靠摸

視障人士出行往往多靠觸摸，疫情下，靠摸做法會增加感染風險，同導致繼視力欠佳長者及視障人士日常生活受影響，有人更因而選擇減少出外。初創公司威迪實驗室創辦人Turzo和Lamia發現這個情況後，想出善用科技，以低成本讓視障人士透過鏡頭及AI辨別各種物件上的文字、種類及距離，用語音讀出辨別內容，充當視障人士的眼睛，幫助他們重回正常生活。



威迪實驗室創辦人Turzo（中）和Lamia（左）同為孟加拉人，同時兩個亦是於香港土生土長。（梁鵬威攝）

香港長大孟加拉人 當義工派防疫包感到視障人士疫下之苦

威迪實驗室創辦人Turzo和Lamia同為孟加拉人，同時兩個亦是於香港土生土長。在疫情爆發初期，有當義工習慣的Lamia曾到天水圍及元朗協助非牟利機構派發防疫包。當中，不少長者及視障人士都告知Lamia，他們受到疫情影響，不能像以往一樣依靠觸覺去應付日常生活，出外又擔心會意外染疫。Lamia憶述當時防疫政策下，一些前線人員如救護及非牟利機構都只提供有限度服務，令他們的情況更為嚴峻，有困難時未必能得到及時的協助。

在疫情爆發初期，有當義工習慣的Lamia曾到天水圍及元朗協助非牟利機構派發防疫包。當中，不少長者及視障人士都告知Lamia，他們受到疫情影響，不能像以往一樣依靠觸覺去應付日常生活，出外又擔心會意外染疫。（梁鵬威攝）

祖父同有視力問題 無人代朗讀報章 失去獲取資訊渠道

另一邊廂，Turzo遠在孟加拉的祖父同樣有視力問題。Turzo表示，祖父在疫情前便有閱讀報紙的習慣。當時祖父的朋友會每天到家中為其朗讀報紙內容。惟在疫情爆發後，因社交距離的限制下，朋友暫停到訪祖父家，除令祖父感到孤獨外，亦失去得知每天時事的渠道：「祖父唔開心，精神狀態冇之前咁好，如果有工具可以讀返（報紙）畀佢聽，同了解周圍事物就好了。」後來身為工程師的Turzo便尋思用人工智能及現存科技去幫助如祖父的視障人士，與有同樣想法的Lamia一拍即合，並於2021年成立威迪實驗室。

Turzo遠在孟加拉的祖父同樣有視力問題。Turzo表示，祖父在疫情前便有閱讀報紙的習慣。當時祖父的朋友會每天到家中為其朗讀報紙內容。惟在疫情爆發後，因社交距離的限制下，朋友暫停到訪祖父家，除令祖父感到孤獨外，亦失去得知每天時事的渠道。（梁鵬威攝）

威迪實驗室成立後，Turzo隨即研發Seekr，而Lamia則著重在聯絡各方人士如非牟利機構及政府。Turzo表示，最初研發Seekr難以取得他人信任，由於他正就讀碩士，而Lamia在完成大學學位後再修讀多一個學位課程。他們在推廣Seekr時，往往被以為是學生的研究項目。礙於他們的學生身分，所擁有的積蓄也不多，故在研發Seekr上，資金亦是一個重大問題。

威迪實驗室成立後，Turzo隨即研發Seekr，而Lamia則著重在聯絡各方人士如非牟利機構及政府。Turzo表示，最初研發Seekr難以取得他人信任，由於他正就讀碩士，而Lamia在完成大學學位後再修讀更一個學位課程，在推廣Seekr時，往往被以為是學生的研究項目。（梁鵬威攝）

輔助設備充當視障人士眼睛 實時辨別前方物品種類

後來，隨著Seekr初版面世，在有實物後，才漸漸得到各方人士支持，他們亦積極參加各種創業比賽取得資金。Turzo認為從香港社會企業挑戰賽中獲益良多。「評判嘅批評同建議，可以令我哋思考到更多嘅發展。本身Seekr只設計為視障人士日常使用，𠵱家會考慮會唔會都加入一啲娛樂元素，令Seekr功能更加完善」。

+ 4

在研究團隊努力之下，Seekr已研發到第三個版本，現計劃於年底推出市場。第三版的Seekr僅重150克，在內附有一個磁扣，讓用家能穩定扣在衣服上。Seekr全機只有兩個按鈕，先把在側的按鍵向上推，後按下鏡頭後的按鈕便能實時為他們辨別前方物品上的文字、種類及距離及由手機專屬應用程式發出朗讀出辨別結果。Seekr需要以藍牙聯動手機應用程式使用，亦可在內進行各種設定。

第三版的Seekr在充電後可使用4至6小時。Turzo指Seekr可配合手機不同系統的視障人士輔助形式使用，過程亦曾找到不同視障人士試用，在得到他們的使用實感後，會再加以改良。例如Seekr初版是用繩索掛在用家脖子上，後來得視障人士回饋指Seekr會搖擺不定，建議用磁扣作固定，以大大增加其穩定性。現時，最終版本的Seekr預計於年底於市場推出。Turzo強調Seekr定價會於視障人士可承擔的價格，屆時會添加防水及安全模式，務求讓視障人士用得安心。