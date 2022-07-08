搵工｜初創公司彈性大、氣氛積極？過來人嘆現實「沒想像中的好」

新創公司因為在市場的資歷新、創業模式新穎，給外界一種創意、彈性、充滿展望的感覺，因而獲得不少求職者的青睞。就連韓劇都曾以此為題材，推出《Start Up：我的新創時代》。在新創公司工作是甚麼感覺？有一名在職的網友在Dcard上分享自己的工作心得，表示「新創公司真的沒大家想像中的好」。



事主提到，新創公司變動快速，基本上老闆說得算，常常被要求做A，前一天又臨時變卦要做B，她提醒對新創彈性空間抱持想像的人，現實不如想像中美好，「朝令夕改是常態，中階主管擺爛、底層收屍也是日常，一開始的餅看起來很好吃，但吃到的人大多不是員工，甚至會成為一抹幻影。」

Startups做事靈活有彈性，只是事實的一面？（按圖了解）

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新創公司制度未健全、朝令夕改是常態

貼帖一出，有不少待過新創公司的網友，出來吐苦水：

．「以前待過新創小公司成立8年了，因為流動率極高所以只有10人，卻還沒建立制度、朝令夕改、約定的福利說不給就不給、沒SOP出錯要究責都會是你扛」

．「美其名：扁平組織、進去磨練一年抵大公司三年；實際上：營利模式不穩定、老闆喊水會結凍想幹嘛就幹嘛」

．「前兩份實習都在新創，第一份實習的公司兩位創辦人是對情侶，吵起架真的很恐怖，感覺他們很多東西都沒想好，定位也很怪， 所以導致交辦到我手上的事情也都很不明確」



不過也有網友認為，新創公司的薪資高，是吸引人的原因之一。「我覺得新創還不錯就是至少錢還不錯多，政策朝令夕改是不可避免的吧，不然怎麼叫新創」、「我覺得要看是business model是否已經建立起來的新創，如果是四五年新創我覺得已經相對穩定是可以試試」。

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加入新創公司要有心理準備

其實，新創公司的優勢在因為資歷新相對沒有包袱、團隊規模小容易凝聚向心力、彈性大學習的機會多，不過也有其困難處。《Cheers快樂工作人》曾報道，建議加入新創公司前需做好6大心理準備，包括：

1、實際工作與職缺敘述不一定相同

2、薪資較大公司不穩定

3、不一定有前輩帶，靠自己學習累積

4、主管比你年輕

5、做好明天就沒工作的最壞打算

6、沒有固定上下班時間



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